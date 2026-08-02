Un estudi apunta a la culpabilitat de les petrolieres
j. l. f.
Una recent recerca ha demostrat per primera vegada una connexió directa entre les emissions que provoquen les majors petrolieres del planeta i les onades de calor extrema que afecten la Terra des de fa uns anys. Els resultats de l’estudi obren les portes a la interposició de demandes contra les grans companyies de combustibles fòssils com a possibles responsables dels danys i morts causades per aquests episodis de calor extrema.
Els resultats de la recerca han estat publicats en la revista Nature i inclouen dades de 213 onades de calor dels últims anys i de les emissions causades per 180 empreses concretes de petroli, gas i carbó.
La conclusió de l’estudi és inapel·lable: les emissions provocades per qualsevol de les 14 majors companyies analitzades van ser suficients, per si soles, per a causar més de 50 onades de calor que, en altres circumstàncies, haurien estat pràcticament impossibles. Van ser aquestes emissions les que, per tant, van causar també tota la seva seqüela de morts i pèrdues econòmiques.
Per exemple, les emissions de CO2₂ provocades per l’empresa Exxon Mobil van fer que un total de 51 onades de calor fossin 10.000 vegades més probables que si no s’haguessin produït aquestes emissions. Més o menys la mateixa situació s’observa amb Saudi Aramco, la petroliera de l’Aràbia Saudita. Escenaris semblants, en menor escala, s’observen amb la resta de grans empreses del sector.
Engany al públic
«Moltes d’aquestes grans empreses sabien ja en la dècada de 1970 que la crema de combustibles fòssils estava escalfant el planeta. En lloc de canviar els seus models de negoci cap a les energies renovables, van enganyar el públic i van pressionar els governs perquè el món continués depenent dels combustibles fòssils», va afegir Friederike Otto, professora de l’Imperial College de Londres.
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