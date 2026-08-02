L’Estat ja ha duplicat el nombre d’onades de calor durant aquest segle
Els episodis de temperatures extremes són cada vegada més freqüents i extensos, afectant més províncies; la previsió és que continuïn augmentant i els experts urgeixen les ciutats a adaptar-se
Amb les temperatures extremes aconseguides aquest estiu del 2026, Espanya ha viscut ja 92 onades de calor en el que va del segle XXI, segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la qual cosa suposa un fortíssim augment respecte als últims anys del segle XX. A més, aquests fenòmens duren cada vegada més, amb un rècord fins ara de vint-i-sis dies seguits el 2015.
A Espanya hi van haver 474 jornades d’onada de calor entre 2000 i 2024, davant de les 212 registrades entre 1975 i 1999, la qual cosa suposa un increment de més del 50%.
El portaveu de l’Aemet, José Ángel Núñez, explica que, si bé és més adequat comptabilitzar el nombre de dies sota onades de calor, la freqüència d’aquestes també ha augmentat «significativament», atès que entre 1975 i 1999 hi van haver 44 onades, mentre que ja sumen 91 en el que va d’aquest segle, més del doble. Aquests fenòmens meteorològics són cada vegada més extensos, per la qual cosa cada vegada més províncies són les afectades. Ñúnez assenyala que les onades de calor afecten províncies i estacions meteorològiques que «abans no les tenien o eren molt poc freqüents».
«Aquesta tendència a més onades de calor, més dies i més extensió és coherent amb l’augment de la temperatura mitjana a Espanya, que ha ascendit 1,70 °C de mitjana anual, però 1,85 °C a l’estiu des de 1961», indica a més el portaveu de l’Aemet.
Abast geogràfic
L’onada de calor que va tenir lloc el 2022 entre el 9 i el 26 de juliol es considera, fins avui dia, la més intensa i extensa, segons les dades de l’Aemet. També va ser la segona més llarga que s’ha viscut a Espanya, amb divuit dies seguits, a més de ser la més extensa quant al seu abast geogràfic, ja que va afectar 44 províncies, i la més intensa, pel fet que va presentar una anomalia de 4,5 °C.
La segona onada de calor més important de les registrades en la Península i Balears correspon a l’estiu del 2015, entre el 27 de juny i el 22 de juliol, per la seva «excepcional durada» de vint-i-sis dies i per aconseguir una temperatura màxima de 37,6 °C.
Experts com Javier Martín Vide, catedràtic de la Universitat de Barcelona, urgeixen a adaptar-se: «Tots els hospitals, si s’exclouen els de latituds altes, hauran de disposar de climatització davant de la calor. Les ciutats han de crear xarxes de refugis climàtics, i les urbs mediterrànies han de reverdir-se, amb més parcs i jardins. A més, les teulades han de ser més fresques, reflectores i verdes, per disminuir l’absorció de radiació solar durant el dia».
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