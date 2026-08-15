Catorze municipis de Catalunya ja multen per fumar a la platja
Més de la meitat dels ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona que aquest estiu han declarat els seus arenals lliures de fum ja sancionen als banyistes que incompleixin aquesta prohibició
Les sancions poden anar des dels 300 fins als 750 euros, en funció de cada cas
Edu Gil
La prohibició de fumar a les platges ja no és només una mesura de conscienciació. Aquest estiu, un total de 14 municipis de l’àrea de Barcelona sancionen els que encenguin una cigarreta o un vapejador sobre la sorra, amb multes que oscil·len entre els 300 i els 750 euros en la majoria dels casos, tot i que algunes ordenances preveuen imports superiors per als casos reincidents o més greus. La regulació fa un pas més respecte a campanyes anteriors i converteix les platges sense fum en espais on la prohibició ja té conseqüències econòmiques per als infractors.
Barcelona va ser pionera en implantar una prova pilot el 2021 i estendre-la a tot el litoral l’any següent. Des d’aleshores, el model s’ha anat estenent ràpidament i aquest estiu ja són 14 els municipis de l’àrea metropolitana que tenen ordenances en vigor que permeten sancionar el consum de tabac a les platges.
Els municipis on ja es poden imposar aquestes multes són Barcelona, Calella, Caldes d’Estrac, Cubelles, el Masnou, Sitges, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Gavà, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs i Malgrat de Mar.
Tot i que l’objectiu compartit d’aquestes ordenances és fomentar espais més saludables i reduir la presència de burilles a la sorra, les quanties varien segons el municipi. Sitges preveu sancions de fins a 300 euros per a les infraccions lleus, mentre que Barcelona pot imposar multes de fins a 450 euros i Canet de Mar fixa un límit de 400 euros. A Caldes d’Estrac i Cabrera de Mar les sancions poden arribar als 600 euros.
El màxim més habitual, això no obstant, és de 750 euros. És el límit previst per les ordenances de Cubelles, el Masnou, Gavà, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar i Malgrat de Mar, que durant aquesta temporada alta ja poden tramitar expedients sancionadors contra els que incompleixin el veto.
En alguns municipis, a més, la normativa estableix que els agents han d’advertir primer el fumador i només formalitzar la denúncia si persisteix en la seva conducta, de manera que es prioritza el caràcter pedagògic de la mesura davant de l’estrictament recaptatori. És el cas, per exemple, de Barcelona o Premià de Mar.
Les ordenances també endureixen les sancions per als reincidents. A la majoria de municipis, tornar a incomplir la prohibició pot fer que la infracció deixi de considerar-se lleu i passi a qualificar-se de greu, cosa que suposa un encariment important. A Sant Andreu de Llavaneres, per exemple, cometre dues o més infraccions lleus en un període de 12 mesos constitueix una falta greu, sancionada amb multes d’entre 751 i 1.500 euros. A Sitges, acumular tres infraccions lleus en el termini de tres mesos també eleva la conducta a infracció greu, amb sancions de 301 a 1.500 euros.
Malgrat de Mar preveu igualment multes de 751 a 1.500 euros quan hi ha reiteració o reincidència durant un any, mentre que Barcelona preveu sancions de fins a 901,52 euros per a les infraccions greus. Per la seva banda, Caldes d’Estrac fixa multes de 600,01 a 900 euros per a les faltes greus, i municipis com Gavà consideren la reincidència un criteri per graduar la sanció dins del règim previst per la seva ordenança.
Castelldefels i Badalona estan fora de la iniciativa
Badalona i Castelldefels són aquest any les dues úniques ciutats de l’àrea metropolitana que no s’han adherit a la campanya Platges sense fum impulsada per la Diputació de Barcelona. A les platges badalonines el tabac continua permès, una situació que divideix els mateixos banyistes. Això sí, pràcticament tots coincideixen en una idea: la platja s’ha de mantenir neta. «Som a l’aire lliure i no et poden prohibir fumar. Molesta més el fum dels cotxes i dels autobusos que el del tabac», defensen l’Ester, la Ruth i la Núria, tres amigues fumadores que passen el matí a la platja amb els seus gossos. Totes tres rebutgen una possible prohibició, tot i que matisen: «El que no pot ser és llençar les burilles a terra».
No obstant això, no tots els usuaris ho veuen igual. La Georgina, embarassada i acompanyada del seu marit, el Rafael, i del seu fill petit, tot just acaba d’arribar quan es fixa en les burilles escampades per la sorra. «És indignant», lamenta. Segons el seu parer, Badalona hauria de seguir el camí d’altres municipis i prohibir fumar a la platja.
El mapa del veto litoral al tabac podria variar l’estiu que ve, segons el dictat de les eleccions municipals del maig del 2027. De moment, Badalona i Castelldefels, les dues úniques localitats metropolitanes governades pel PP, continuaran sent les excepcions del litoral barceloní.
Mapa ampliat
El mapa de municipis amb capacitat sancionadora encara es podria ampliar durant les pròximes setmanes. Montgat, Pineda de Mar i Vilassar de Mar ja han aprovat inicialment les ordenances que prohibeixen fumar a les platges i estan pendents de completar la tramitació administrativa. Si el procés conclou sense dilacions, podrien començar a imposar sancions abans que s’acabi la temporada de bany.
Mentrestant, set municipis més continuen treballant per implantar un règim similar, tot i que aquest estiu encara no multaran els fumadors. Es tracta de Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Arenys de Mar, Mataró, el Prat de Llobregat, Santa Susanna i Sant Vicenç de Montalt, que mantenen la previsió d’avançar en la regulació al llarg de l’any.
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor