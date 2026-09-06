Els experts recomanen evitar escalfar el menjar en envasos de plàstic
El recipient plàstic que es fica al microones acaba alliberant partícules i additius químics als aliments que conté, que després aniran a parar a l’organisme, alerten els estudis
Cada vegada més estudis demostren que, si ja és desaconsellable menjar aliments o beure begudes directament en recipients de plàstic, més ho és encara fer-ho quan aquests envasos són escalfats al costat del menjar que contenen. Ara un nou informe detalla l’abast d’aquesta amenaça silenciosa i desconeguda.
Els plats precuinats que es venen al supermercat per escalfar al microones constitueixen, sens dubte, una comoditat per a persones ocupades. No obstant això, poden estar causant estralls en la nostra salut i en el medi ambient, segons un estudi de Greenpeace International.
En general, aquests envasos amb menjar contenen centenars de milers de diminutes partícules de plàstic que es filtren als aliments que contenen, però no només això, perquè aquests nanoplàstics contenen, també, substàncies químiques perilloses que poden tenir efectes molt greus per a la salut.
«La gent creu que fa una elecció innòcua quan compra i escalfa un menjar envasat en plàstic», afirma Graham Forbes, responsable de plàstics de Green peace USA. «En realitat, estem exposats a un còctel de microplàstics i substàncies químiques perilloses que mai haurien d’estar als aliments», assenyala.
Segons l’informe, els aliments preparats i etiquetats com a «aptes per a microones» poden estar donant una falsa sensació de seguretat als consumidors. L’etiqueta, sostenen els autors, es refereix en general a l’estabilitat estructural de l’envàs, és a dir, indica que resisteix les altes temperatures, però no es refereix a si allibera microplàstics o additius químics al menjar.
Els científics han detectat entre 326.000 i 534.000 partícules de micro i nanoplàstics que s’acaben transferint als aliments després de només cinc minuts d’escalfament en microones. Aquests nanoplàstics són prou petits com per a arribar potencialment als òrgans vitals.
Els plàstics dels envasos contenen més de 4.200 substàncies químiques perilloses. La majoria no estan regulades adequadament i algunes d’aquestes s’han relacionat amb càncer, infertilitat, alteracions hormonals i malalties metabòliques, assenyala l’informe.
De fet, al cos humà s’han detectat almenys 1.396 de substàncies químiques procedents de plàstics en contacte amb aliments, i cada vegada hi ha més proves que vinculen aquesta exposició amb trastorns del neurodesenvolupament, malalties cardiovasculars, obesitat i diabetis.
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