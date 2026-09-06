La UE urgeix a gastar més per a evitar el pitjor del canvi climàtic
Sequeres, inundacions i malalties estan minvant el PIB europeu, per la qual cosa els països han de dedicar més recursos per a protegir-se
Els governs d’Europa no tenen una altra alternativa que gastar ingents quantitats de diners per a adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic en curs si no volen fer front a conseqüències encara més desastroses en els pròxims anys. En concret, haurien d’invertir més del doble de diners de què actualment destinen a aquest efecte, segons declaracions efectuades pel comissari responsable del clima de la Unió Europea, Wopke Hoekstra.
Les successives onades de calor, l’empitjorament de la sequera i els devastadors incendis forestals han causat enormes danys en els últims mesos, i alguns economistes estimen que les pèrdues anul·laran el modest creixement del PIB de la UE previst per a 2026.
La Comissió Europea estima que els desastres relacionats amb el clima ja suposen una reducció de l’1% del PIB del bloc, xifra que augmentarà al 2,3% el 2050 i al 7% al final de segle. Les asseguradores adverteixen que les pèrdues acumulades del PIB als països de la UE més exposats podrien arribar fins al 7% entre enguany i el 2030.
El comissari europeu de Clima, Wopke Hoekstra, en declaracions efectuades al portal Polític, adverteix que, per evitar que els costos es disparin encara més, els governs europeus han de començar a invertir grans sumes en mesures d’adaptació per a protegir els seus països del canvi climàtic.
Pagar ara o pagar més
«És una necessitat imperiosa», va afegir. «Posem-nos a la feina, i això tindrà repercussions en el pressupost europeu, en els pressupostos nacionals… però la realitat és que, si no ho fem, acabarem pagant més», va declarar Hoekstra.
La Comissió va afirmar al gener que la UE necessita invertir uns 70.000 milions d’euros anuals en mesures d’adaptació, com la prevenció d’inundacions i la refrigeració urbana. No obstant això, ara com ara, els governs de la UE gasten col·lectivament uns 29.000 milions d’euros anuals, mentre que els danys relacionats amb el clima a les infraestructures i els béns materials ronden els 45.000 milions d’euros anuals.
Molts governs europeus s’enfronten a un marge fiscal limitat, va reconèixer Hoekstra. Però va insistir que els diners invertits ara evitarà problemes econòmics encara majors en el futur. «El que ens demostren els incendis forestals i les inundacions és que més val que això es converteixi en una prioritat, perquè en cas contrari es pagarà un preu encara més gran: en conseqüències per a la salut, l’economia i la societat», va afegir.
Un estudi de l’Institut de Recursos Mundials va revelar que cada dòlar invertit en mesures d’adaptació genera 10 dòlars en beneficis al llarg d’una dècada. I l’ONU estima que cada mil milions de dòlars invertits en protecció costanera poden evitar 14 mil milions en danys econòmics.
La Comissió Europea està elaborant un paquet d’adaptació a nivell de la UE, denominat Marco Integrado per a la Resiliència Climàtica, i presentarà un conjunt de mesures a l’octubre.
El marc inclourà tres pilars clau, segons Hoekstra. En primer lloc, un escenari comú per al qual tots els governs de la UE haurien de preparar-se.
En segon lloc, una major claredat sobre on recauen les responsabilitats –a nivell municipal, regional, nacional o de la UE– pel que fa a l’adaptació climàtica. «Qui és responsable de l’extinció d’incendis? Qui planta arbres a les ciutats? Qui s’encarrega de l’atenció sanitària?», va afirmar.
Finalment, la Comissió vol garantir que la resiliència climàtica es tingui en compte en cada etapa de la presa de decisions sobre inversions en infraestructures, legislació i altres aspectes.
«Encara que poguéssim eliminar totes les emissions demà mateix, encara ens esperen diversos estius molt durs», va concloure.
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