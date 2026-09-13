Equal Earth és una projecció «més justa» de la Terra
j. l. f.
El mapa que sembla haver-se erigit en la solució al problema és Equal Earth, una projecció desenvolupada el 2018 per un equip de cartògrafs. El seu propòsit és representar les superfícies terrestres de manera proporcional, de manera que la grandària relativa dels continents pugui apreciar-se amb major precisió.
Ja al febrer, els 54 estats membres de la Unió Africana van adoptar aquesta representació en considerar que mostra de manera més precisa la grandària dels continents, particularment el d’Àfrica.
Togo va impulsar la resolució en nom dels països africans. El seu ministre d’afers exteriors, Robert Dussey, va defensar la iniciativa abans de la votació. «Un món just comença amb un mapa just», va afirmar Dussey.
Dussey també va advertir que els mapes no són simplement eines tècniques. «Un mapa mai és neutral. Modela les percepcions i influeix en com s’entén el lloc dels pobles i els continents en el món», va sostenir en una sessió informativa de Nacions Unides. La iniciativa també va rebre suport del ministre d’afers exteriors de França, Jean-Noël Barrot, qui va afirmar que la cancelleria francesa deixaria d’utilitzar el mapa de Mercator.
«Canviar el mapa òbviament no canvia el món. Però corregir una representació que ho distorsiona ja és un acte de veritat», va declarar Barrot. La discussió, per tant, no busca modificar la geografia, sinó la manera en què aquesta es representa visualment.
Els Estats Units va ser l’únic país que va rebutjar la resolució. La representant estatunidenca davant l’ONU, Yaryna Ferencevych, va qüestionar que l’Assemblea General dediqués esforços a aquest assumpte en comptes de prioritzar altres problemes del planeta. Washington va qualificar la iniciativa com un «projecte ideològic radical».
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