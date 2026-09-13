L’impacte ambiental passa factura al gegant asiàtic Shein
La valoració del gegant de la moda Shein s’ha esfondrat en la seva sortida a Borsa, penalitzada, segons els analistes, pels dubtes sobre les seves pràctiques ambientals i el respecte dels drets humans
L’espiral de «comprar/tirar, comprar/tirar» que promouen les grans empreses tèxtils occidentals constitueix una de les greus amenaces ambientals a les quals s’enfronta el planeta. La ingent despesa d’aigua necessaria per a fabricar uns simples texans (fins a 3.000 litres, segons la Universitat Politècnica de Madrid) fa d’aquest sector una veritable piconadora ecològica. I és que, a més, és un gran generador de microplàstics i d’emissions de CO, entre altres conseqüències ambientals. Però el fast-fashion (aquesta mania de comprar sense parar) té un campió mundial, una empresa xinesa anomenada Shein i que és objecte de crítiques des de tots els fronts. No sols des del mediambiental. També des del dels drets humans i laborals.
Què és Shein? Es tracta d’una marca de moda no ja de fast-fashion, sinó d’ultrafast-fashion, que ven roba a tot el món a través d’internet i en algunes botigues físiques. Es caracteritza pel fet de treure al mercat nous models de peces a un ritme encara més vertiginós que el de les altres cadenes. És a dir, si una marca de moda triga tres mesos des que planifica un model fins que el posa a la venda, Shein només en triga entre tres i set. Es tracta d’arrossegar el consumidor a un constant frenesí comprador que, no obstant això,té conseqüències desastroses per al medi ambient.
Un informe de Greenpeace de 2023 revelava la presència de tòxics prohibits a la UE en algunes peces i articles de Shein, mentre que un reportatge del canal britànic Channel 4 denunciava el 2022 que els seus treballadors tenien jornades de fins a 18 hores diàries i un salari minso.
Després de l’informe de 2023, Shein va reconèixer la contaminació química i es va comprometre a introduir «millores substancials» en la gestió dels seus productes.
No obstant això, una altra recerca de 2025 va constatar que els problemes continuaven. Greenpeace va comprar 56 peces de Shein en vuit països i, després d’analitzar-les, va comprovar que el 32% superava els límits de la UE, incloent-hi peces de roba infantil.
Shein ha decidit ara sortir a Borsa, però les coses no estan sortint bé. L’imperi de ‘ultra-fast fashion’ ha vist esfondrar-se la seva valoració en el seu debut en els mercats internacionals.
Per a començar, l’empresa no va aconseguir sortir a Borsa a Londres ni a Nova York a causa dels dubtes sobre la seva cadena de subministrament i de les dures crítiques pel seu impacte mediambiental.
Shein va optar llavors per la Borsa d’Hong Kong, on l’1 de setembre va ser valorada en uns 27.000 milions de dòlars (aproximadament 23.240 milions d’euros). És un 70% menys que el pic màxim aconseguit en el mercat privat, que va ser de gairebé 100.000 milions de dòlars (86.000 milions d’euros) el 2022.
«De l’ètica al capital»
Quin és el motiu d’aquest fracàs? La fundadora de l’empresa tecnològica E&S Solutins, Ildiko Almasi Simsic afirma en declaracions a Euronews: «Els mercats de capitals no actuen per pur altruisme, estan reaccionant davant riscos financers materials».
«Les sortides a Borsa retardades de Shein i la seva valoració fortament rebaixada demostren que els inversors reconeixen ja els problemes de sostenibilitat com a amenaces directes al valor final de les companyies».
En la seva opinió, els problemes mediambientals i de drets humans han passat ja de l’«ètica al capital», la qual cosa marca un punt d’inflexió per al sector de la moda ràpida.
Mentrestant, França ha imposat una taxa a Shein i Temu (un altre gegant similar) pels efectes ecològics de la ‘moda ràpida’. Aquesta taxa, que pot encarir les peces fins a 20 euros cadascuna, ha fet rebaixar les importacions d’aquestes empreses un 40% des de juliol.
Els directius de Shein, davant les denúncies sorgides en els últims anys, s’han vist obligats a emetre comunicats en els quals asseguren tenir «un codi de conducta» per a garantir el compliment tant de les normatives mediambientals com laborals.
La directora associada per a assumptes públics de Shein Europa, Marion Bouchut, va defensar la marca en una entrevista amb Fashion United i va dir: «La sostenibilitat és una prioritat per a nosaltres i hem llançat iniciatives per a reduir el nostre impacte ambiental en cada etapa de la cadena de valor».
La espiral de ‘comprar-tirar-comprar-tirar’ que promueven las grandes empresas textiles occidentales constituye una de las graves amenazas ambientales a las que se enfrenta el planeta. El ingente gasto de agua necesario para fabricar unos simples vaqueros (hasta 3.000 litros, según la Universidad Politécnica de Madrid) hace de este sector una verdadera ‘apisonadora’ ecológica. Y es que, además, es un gran generador de microplásticos y de emisiones de CO2, entre otras consecuencias ambientales. Pero el fast-fashion (esa manía de comprar sin parar) tiene un campeón mundial, que se materializa en una empresa china llamada Shein y que es blanco de críticas desde todos los frentes. No solo desde el medioambiental. También desde el de los derechos humanos y laborales.
¿Qué es Shein? Se trata de una marca de moda no ya de fast-fashion, sino de ultrafast-fashion, que vende ropa en todo el mundo a través de internet y en algunas tiendas físicas. Se caracteriza por el hecho de sacar al mercado nuevos modelos de prendas a una velocidad mucho mayor que el ya vertiginoso ritmo que siguen las demás cadenas. Es decir, si una marca de moda tarda tres meses desde que planifica un modelo hasta que lo pone a la venta, Shein ha abreviado el proceso a tan solo tres o siete días. Se trata de embarcar al consumidor en un constante frenesí comprador que, sin embargo, tiene resultados desastrosos sobre el medio ambiente.
Un informe de Greenpeace de 2023 desvelaba la presencia de tóxicos prohibidos en la UE en algunas prendas y artículos de Shein, mientras que un reportaje del canal británico Channel4 denunciaba en 2022 que sus trabajadores tenían jornadas de hasta 18 horas diarias y un salario exiguo.
Tras el informe de 2023, Shein reconoció la contaminación química y se comprometió a introducir «mejoras sustanciales» en la gestión de sus productos.
Sin embargo, otra investigación de 2025 constató que los problemas costinuaban. Greenpeace compró 56 prendas de Shein en ocho países y, tras analizarlas, comprobó que el 32% superaba los límites de la UE, incluyendo prendas de ropa infantil.
Shein ha decidido ahora salir a Bolsa, pero las cosas no están saliendo bien. El imperio de 'ultra-fast fashion' ha visto derrumbarse su valoración en su debut en los mercados internacionales.
Para empezar, la empresa no logró salir a Bolsa en Londres ni en Nueva York debido a las dudas sobre su cadena de suministro y a las duras críticas por su impacto medioambiental.
Shein optó entonces por la Bolsa de Hong Kong, donde el 1 de septiembre fue valorada en unos 27.000 millones de dólares (aproximadamente 23.240 millones de euros). Es un 70% menos que el pico máximo alcanzado en el mercado privado, que fue de casi 100.000 millones de dólares (86.000 millones de euros) en 2022.
«De la ética al capital»
¿Cuál es el motivo de semejante fracaso? La fundadora de la empresa tecnológica E&S Solutins Ildiko Almasi Simsic afirma en declaraciones a Euronews: «Los mercados de capitales no actúan por puro altruismo, están reaccionando ante riesgos financieros materiales».
«Las salidas a Bolsa retrasadas de Shein y su valoración fuertemente rebajada demuestran que los inversores reconocen ya los problemas de sostenibilidad como amenazas directas al valor final de las compañías».
En su opinión, los problemas medioambientales y de derechos humanos han pasado ya de la «ética al capital», lo que marca un punto de inflexión para el sector de la moda rápida.
Mientras tanto, Francia ha impuesto una tasa a Shein y Temu (otro gigante similar) por los efectos ecológicos de la ‘moda rápida’. Esa tasa, que puede encarecer las prendas hasta en 20 euros cada una, ha hecho rebajar las importanciones de esas empresas un 40% desde julio.
Los directivos de Shein, ante las denuncias surgidas en los últimos años, se han visto obligados a emitir comunicados en los que aseguran tener «un código de conducta» para garantizar el cumplimiento tanto de las normativas medioambientales como laborales.
La directora asociada para asuntos públicos de Shein Europa, Marion Bouchut, defendió la marca en una entrevita con Fashion United y dijo: «La sostenibilidad es una prioridad para nosotros y hemos lanzado iniciativas para reducir nuestro impacto ambiental en cada etapa de la cadena de valor».
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