Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
L’ONU ha aprovat, amb l’únic vot en contra dels EUA, un nou mapa del món que reflecteix de forma més fidel l’extensió dels continents; en aquest, Espanya es veu més gran
El nou mapamundi aprovat per l’ONU, que deixa enrere la vella projecció Mercator (totalment incorrecta), fa que Espanya es vegi més gran que en els mapes convencionals. En canvi, altres països europeus, començant per França, es veuen més petits. Són només alguns dels canvis que s’aprecien en aquesta modificació.
L’Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució per a promoure una representació del món que mostra amb major fidelitat la grandària relativa dels continents, especialment el d’Àfrica, que apareix molt minvada en els mapes tradicionals.
La iniciativa, impulsada per Togo i recolzada pels 54 països de la Unió Africana (UA), va rebre 164 vots a favor, un en contra i sis abstencions. Els Estats Units va ser l’únic país que va votar en contra. Es van abstenir Estònia, Geòrgia, Lituània, Moldàvia, Sèrbia i Ucraïna.
La decisió, no obstant això, no significa que el tradicional mapa de Mercator hagi de desaparèixer, perquè no és una decisió jurídicament vinculant, no prohibeix aquesta projecció ni estableix un únic mapa obligatori. El que pretén és que governs, col·legis, organismes internacionals i empreses tecnològiques tinguin al seu abast un mapamundi que reflecteixi millor les superfícies reals dels continents. França ja ha anunciat que adoptarà formalment el nou mapamundi per als seus usos oficials.
L’ús de Mercator
El centre de la discussió està en la projecció de Mercator, utilitzada àmpliament des del segle XVI i dissenyada originalment per a facilitar la navegació marítima. El problema és que representar una Terra esfèrica sobre una superfície plana sempre genera algun grau de distorsió. En el cas de Mercator, la deformació augmenta a mesura que les regions s’allunyen de l’equador. Per això, territoris pròxims als pols apareixen molt més grans del que són en termes de superfície.
Un dels exemples més notoris és el de Groenlàndia. En el mapa Mercator apareix gairebé tan gran com Àfrica, quan el continent negre és fins a 14 vegades més gran.
La projecció va ser desenvolupada el 1569 pel cartògraf flamenc Gerardus Mercator. La seva principal utilitat estava relacionada amb la navegació: determinades rutes podien representar-se com a línies rectes, una característica molt útil per als navegants de l’època.
Però aquest avantatge tenia inconvenients. «Les masses continentals semblen cada vegada més grans com més lluny estan de l’equador», explica l’ONU.
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