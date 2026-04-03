Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols

Des del CRAM els han ajudat a distància per poder-los reintroduir a l'aigua i orientar-los cap a mar

El rescat d'un dels dos dofins que han aparegut varats a la platja de Sant Pol a primera hora del matí

El rescat d'un dels dos dofins que han aparegut varats a la platja de Sant Pol a primera hora del matí / ACN

Sant Feliu de Guíxols

Dos joves que feien esport i una agent dels mossos han salvat dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Els dos cetacis, de l'espècie cap d'olla, han aparegut just a tocar de la sorra de Sant Pol a primera hora del matí. Eren cap a les vuit quan una dona ha vist els dofins varats i ha alertat el 112, que al seu torn ha avisat els Mossos d'Esquadra. Una patrulla ha anat fins a la zona i allà, l'agent i els dos nois han entrat a l'aigua. A través del la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), que els ha ajudat a distància, han reintroduït els animals dins l'aigua i els han orientat cap a mar.

Després de corregir la posició dels dos dofins cap d'olla, amb un petit impuls s'han pogut remuntar mar endins. Segons els testimonis, els cetacis no semblava que estiguessin malalts, sinó tan sols desorientats.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols precisa que el salvament s'ha fet "amb rapidesa" i respectant "el protocol d'actuació en aquest casos". És a dir, que a través del 112 s'ha alertat el CRAM i ha estat la fundació qui ha tutelat el rescat. Després de veure imatges de vídeo dels dos dofins varats, l'entitat ha autoritzat l'agent dels mossos i els dos joves a actuar per intentar salvar els cetacis. El CRAM han aconsellat la manera correcta de reintroduir-los a l'aigua i l'orientació que calia agafar.

