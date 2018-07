Llueix un somriure d'escàndol amb els millors labials de l'estiu 2018

En època estival, el bany del sol a la pell potencia la bellesa natural dels trets, les imperfeccions s'atenuen i apostem per maquillatges més desenfadats i naturals. Només cal tenyir les pestanyes per donar profunditat a la mirada i un toc de color als llavis per aconseguir un look perfecte per a qualsevol ocasió. Nosaltres volem que aquest immens somriure que es dibuixa quan penses en els plans d'estiu, en les jornades d'oci amb la teva parella, els teus amics i la teva família, sigui encara més radiant. Per això, et convidem a submergir-te amb nosaltres en aquest article dels millors labials d'estiu 2018.

Les claus del labial estiuenc



Els tons d'alt voltatge són els protagonistes de la moda a la primavera i a l'estiu i això també es trasllada al món de la cosmètica. Els colors molt pigmentats són els reis de la temporada i aterren amb molta brillantor. Els acabats vinil, els tridimensionals (amb efecte volum) i els hologràfics li estan guanyant la batalla al mat, que va arrasar en temporades anteriors. Com tot, és qüestió de gustos, però si has apostat molt pels labials mat, potser és el moment de canviar, desfer-se de l'antipatia a la lluentor i gaudir de la cosmètica sense límits. Qui ens havia de dir que després dels cigarret, adorariem els pantalons de campana?

Deixant de banda les preferències de tons i acabats, no oblidis que els llavis, per sobre de tot, han d'estar sans. Les claus?

Protegeix els teus llavis dels raigs solars, ja que la seva pell és molt sensible davant la radiació. Un somriure esquerdat i danyat no és una bona opció. Per fer-ho, pots confiar en labials amb filtres UVA / UVB o bé optar per articles específics per a la protecció solar.

Exfolia els teus llavis de tant en tant per eliminar les pells mortes i deixar-los revitalitzats.

La hidratació és clau, i és més important que el to escollit. Aposta per labials de qualitat, les fórmules incloguin agents hidratants i nutritius.

Brilla el teu somriure, brilles tu



Urban Decay ha dissenyat per a aquest estiu l'edició limitada Beached Collection, que inclou l'essencial Vice Lipstick. Nosaltres et presentem el to 100 degrees, perquè el vermell sempre és una bona opció, i més encara quan es presenta en una fórmula molt resistent, que ni es taca ni s'altera davant les altes temperatures. I si encara no estàs de vacances, gaudeix de la seva arribada amb l'estoig de palmeres... .Súper evocador! El seu preu: 19,90 €

Camaleon Magic Colourstick, en coral, de Camaleon Cosmetics, és un llapis permanent jumbo que tenyeix d'un color vibrant el teu somriure amb una fórmula hidratant, enriquida amb rosa mosqueta, àloe vera i mantega de cacau. La seva textura és suau i cremosa i proporciona hidratació als teus llavis. El resultat? Un somriure amb el contorn desdibuixat, a l'estil francès, que recorda la intensitat i el dinamisme de l'època estival. El seu preu: 7,90 €

El Beautiful Color Liquid Lip Gloss, en el to Pretty Obsessed 02, d'Elizabeth Arden, vas veure els llavis d'un efecte volum i d'un halo de brillantor d'alt impacte, deixant el somriure suau, hidratada i plena de color. La seva fórmula conté àloe vera i vitamina C i E per garantir la major hidratació i aconseguir que els llavis, a més de bonics, estiguin sans. Aquest labial compta amb un aplicador exclusiu que permet controlar a la perfecció la quantitat de producte que volem dispensar sobre el somriure. El seu preu: 25 €

En la seva col·lecció exclusiva inspirada en la bellesa de Japó Tòquio Garden, Armani Beauty ha llançat dos tons nude (100 Acqua i 101 Luce -aquest és el que et recomanem-) dins de la gamma Ecstasy Lacquer, que dispersen la llum i generen un efecte mirall. Sense l'adherència típica del gloss, la seva fórmula proporciona una brillantor impactant durant hores, així com hidratació i confort duradors. A més incorpora mareperla, per garantir una cobertura envejable.

Deborah Milano porta la brillantor especial per als teus llavis amb el Super Gloss, una fórmula que hidrata i protegeix els llavis gràcies a la combinació d'oli de magrana i àcid hialurònic. El seu preu: 8,50 €

Yves Saint Laurent Beauty aposta per tons d'alt voltatge amb la gamma Vernis à Lèvres the Holographics. Aquesta fórmula presenta un efecte de neó increïble i pigments de gran intensitat amb una lluentor encegadora que et deixarà un somriure enlluernador, que desafia a la foscor. El seu preu: 35 €

Eclat Minute Huile Confort Lèvres, de Clarins, és un oli vegetal que proporciona nutrició i confort als llavis. Aquesta pel·lícula lleugerament ensucrada deixa el somriure molt brillant i ha aterrat aquest estiu en el to Blackberry. El seu preu: 22.50 €