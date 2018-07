Ens hem passat tota la primavera sospirant per la caloreta i el bon temps. Tant ho hem demanat, que per fi ha arribat, però tot de cop i sense mitges tintes! Per això ara mateix ens sentim cansades, les cames ens pesen una tona i, encara que ens despertem abans, no tenim res de vitalitat... Per això avui t'oferim els millors consells per alleugerir les cames pesades.

El factor més important que determina la insuficiència venosa i l'aparició de lesions vasculars és l'hereditari. No obstant, si evites alguns mals hàbits i els substitueixes per bons costums podràs prevenir el seu desenvolupament.

Beu molta aigua i porta una dieta sana i equilibrada, baixa en sal per evitar la retenció de líquids.

Apunta't també a les infusions fredes i als sucs de fruites riques en Vitamina P (vasoprotectora) com l'aranja, la magrana, el raïm o les cireres.

Dorm sempre amb les cames aixecades uns 5-8 cms.

Finalitza la dutxa diària amb un raig d'aigua freda a les cames, formant cercles ascendents des dels turmells, notaràs un gran alleujament.

No portis roba ajustada ni sabates, mitjons o mitges que "estrangulin" el peu, la cama o el turmell, perquè dificulten la circulació.

No utilitzis sabates de taló molt alt ni els excessivament baixos perquè impedeixen el bombament muscular de les cames.

No romanguis massa hores en una mateixa posició, ja sigui de peu o asseguda. Si haguessis de fer-ho intenta donar petites passejades cada 2 hores i posar les cames en alt en acabar la jornada, per fomentar que el retorn de la sang sigui correcte.

Si tens la sort de viure a prop del mar, passeja per la sorra, amb els peus submergits, estimula la circulació gràcies a la resistència de l'aigua i el contrast de temperatura. Si estàs a la piscina, seu a la vora i posa les teves cames en remull.

Si notes que les cames estan inflades, o saps que al final del dia ho estaran, tria peces amples o vaporoses, que no exerceixin pressió sobre la teva pell. Evita aquelles massa ajustades i així aconseguiràs que millori la teva circulació sanguínia.

Complementa les teves rutines amb un medicament vasoprotector.

Et poden ajudar

Gel Defatigant, de Gerard's. Calmant cames cansades, aquest gel fred, de ràpida absorció, és perfecte per a la temporada estival. Proporciona alleugeriment en cames, turmells i peus cansats i fatigats per massa hores de peu, talons alts, sedentarisme i calor intensa. L'eficàcia està garantida per la sinergia de dos actius vegetals: el mentol i els nabius. Es pot utilitzar tantes vegades al dia com siguin necessàries, per a una acció de xoc. Formulat amb Extracte de Mentol, de propietats refrescants i descongestionants, per reduir la inflor i el cansament i Extracte de nabius, d'acció vaso-protectora. Millora la microcirculació cutània i contraresta la retenció de líquids. A més d'oferir una agradable sensació de benestar, les cames recuperen la seva fermesa i lleugeresa. El seu preu: 66,20 € / 250ml.

Gel Fred Cames, de Saltratos. Refresca i tonifica les cames cansades gràcies al seu efecte fred immediat i de llarga durada. La seva eficàcia està demostrada mitjançant estudis en viu: disminueix la sensació de pesadesa i dolor a les cames per l'acció del mentol i del complex V-Tonic, una combinació única d'olis essencials vegetals. La seva fórmula incorpora microesferes de vitamina I de propietats hidratants que alliberen el seu contingut durant el massatge. No taca ni deixa la pell grassa.

FisioVen bio Gel, d'Aboca. Gel Biològic que dóna to i elasticitat a l'epidermis i redueix la sensació de pesadesa de les cames, sobretot al final de la jornada. La seva eficàcia es deu a la sinergia funcional dels seus actius, entre els quals es troben el Galzeran i Castanyer d'índies, Vinya vermella i Centella. També posseeix extracte de Chondrus crispus, una alga vermella que exerceix una acció gelificant natural que forma una imperceptible pel·lícula que manté en la pell, durant tot el dia, les propietats de les substàncies funcionals que conté. Completa la fórmula l'oli essencial de Menta, amb acció refrescant. El seu preu: 14,90 € / 100ml.

Essential Shock Intense Cryo-Gel, de Natural Bissé. Gel criogènic amb un intens efecte fred localitzat i durador que ofereix múltiples benecis sobre la pell. Gràcies a la combinació d'eucaliptus i mentol proporciona una agradable sensació de frescor que ajuda a relaxar els músculs i a alleujar les cames cansades. És perfecte després de fer exercici o quan se sent alguna zona del cos tensa o fatigada. En estimular la circulació, ajuda a tonicar la pell i a millorar l'aparença de la cel·lulitis, per la qual cosa està especialment indicat com a complement a tractaments reductors, anticel·lulítics o rearmantes. La seva textura lleugera i de ràpida absorció no resseca, ni deixa residu sobre la pell. El seu preu: 54 € / 15ml.

Pla Cames Lleugeres, de Humalik. Pla complet per activar la circulació de les cames i combatre la sensació de cames cansades i pesades. La combinació dels comprimits i el gel tenen un doble efecte intern i extern per a una acció global i completa sobre les cames. Les càpsules contenen ingredients que afavoreixen una circulació normal i faciliten el retorn venós a les cames. Presos al matí, els comprimits aporten ingredients que activen la circulació des de primera hora del dia. El gel refrescant conté una barreja d'extractes que reforcen i prolonguen l'acció des de l'exterior, i mentol, que confereix l'efecte refrescant. Utilitzat a la tarda-nit, confereix una màxima sensació de cames lleugeres i recuperació. El seu preu: 24 € (60 comprimits i un tub de 150ml).

Legvass Càpsules, de Martiderm. Complement alimentari que ajuda a millorar la circulació sanguínia i altres trastorns circulatoris que tenen com a conseqüència la retenció de líquids (cel·lulitis, ulleres...). A més, disminueix la sensació de pesadesa i fatiga de les cames.

Venoforte d'Arkopharma. Complement alimentari a base de plantes i vitamina B2. Pot ser de gran ajuda en casos de sensació de cames inflades, pesadesa i/o cames cansades. Ajuda a alleujar el cansament i la pesadesa a les cames. Proporciona, ràpidament, una agradable sensació de benestar i lleugeresa. També es recomana per a temperatures molt altes o per a persones que, pel seu treball, es veuen obligades a romandre de peu durant llargs períodes. El seu preu: 12,90 € / 10 ampolles.

Aquest massatges es basa en els beneficis del massatge fred per produir un efecte vasoconstrictor. Entre els seus principals beneficis destaca que alleugera les cames pesades, redefineix el contorn de les cames inflades, evita al fet que s'origini el procés cel·lulític, en reduir l'edema, dissol el dolor i la fatiga, alleujant el dolor muscular, si ho apliques després del massatge anticel·lulític amb el capçal Cellu-Active, potencia l'efecte reductor i promou l'energia, proporcionant un agradable benestar. El seu preu Capçal Cool Legs: 49,90 €. Glo910 model bàsic: 199 €.