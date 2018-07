Protectors solars en totes les seves fórmules per gaudir de l'estiu

No hi ha excusa que valgui per prescindir dels protectors solars aquest estiu. Crear un escut entre la nostra pell i la radiació UVB i UVA és una condició sine qua non per gaudir de les vacances. Fa anys, la crema solar, en el seu format familiar i aparença lletosa, podia no semblar la millor cobertura per lluir el nostre cos a la platja o piscina. Ara, coneixent els danys que produeix el sol a la nostra pell, tenim l'obligació de protegir-la i per això tenim a la nostra disposició un munt de fórmules per a tots els gustos i necessitats. Quantes n'hi ha? Les vam descobrir juntes en aquesta entrada en que parlarem de protectors solars per al cos.

Aigua solar



Per als que detesten les textures enganxoses i esperen obtenir dels fotoprotectors una mica de frescor, aterren amb força aquest estiu les aigües solars. Les seves fórmules transparents i lleugeres són còmodes i garanteixen una bona protecció solar de la forma més subtil.

HydrOLotion Corporal SPF 50, de Isdin, és el primer fotoprotector bifàsic de la marca, que ofereix protecció a la pell alhora que la oxigena i la reenergiza. Amb el compost SepitonicTM, aquesta fórmula proporciona un efecte hidratant d'assecat immediat. El seu preu: 22,55 €

Idéal Soleil Lluminositat SPF 30, de Vichy. Aquesta aigua mineralizant amb betacarotens potencia la qualitat del bronzejat, sent una exquisida opció per protegir la pell fatigada i amb signes de cansament dels raigs solars. El trio d'aigües solars de la marca el completen Idéal Soleil Anti oxidant i Idéal Soleil Hidratació. El seu preu: 19,20 €

Oli solar



No tothom està disposat a semblar un filet impregnat d'oli a l'espera de ser devorat pel sol. Les marques cosmètiques ho saben i han anat desenvolupant fórmules huile no enganxoses que potencien el bronzejat alhora que protegeixen.

Oli solar SPF 30, de Eau Thermale d'Avène, presenta una exquisida textura no enganxosa que deixa la pell setinada i protegida. La seva fórmula està dissenyada amb un complex de fotoprotectors, en el qual destaca el Pretocoferil, un potent antioxidant que serveix d'escut per a les cèl·lules i els radicals lliures. El seu preu: 22,70 €

Oli Boira hale Sublim SP15 Dior Bronze, de Dior, és una fórmula lleugera, sedosa i no greixosa que cobreix d'una manera fàcil i delicada la pell, gràcies a una combinació de filtres d'ampli espectre anti UVA i UVB. A més, aquesta loció aconsegueix un bronzejat sublim intens i durador.

Crema solar



Amb tantes fórmules alternatives, cal no oblidar el genèric: la textura crema, present, per exemple, en SPF 50 Cos, de Deborah Milano (en la seva gamma Deborah Bioetyc), que presenta la combinació Hydra 24 Complex a una aparença suau no enganxosa i hidratant. Formen part del combo una mantega 100% vegetal composta de ceres de mimosa, jojoba i gira-sol i un avançat actiu amb propietats antioxidants i hidratants. El seu preu: 15,20 €

Escuma solar



Com et vam explicar a Productes de bellesa en escuma, el plaer delicat, la textura mousse es fon amb la pell d'una forma tan exquisida i plaent que algunes marques cosmètiques no han dubtat a incorporar-la en el seu catàleg de protectors solars.

Aquesta Mousse Solar Refrescant SPF 30/50 de Piz Buin, és una fórmula que protegeix la pell de la radiació solar amb l'exquisidesa de l'escuma, deixant una agradable sensació de frescor gelat.

Llet solar



Encara que molts han sucumbit a altres formats, els protectors solars segueixen estant disponible en fórmula lletosa. Cobrir el teu cos d'un halo de lait és una bona opció, si apostes per cosmètics de qualitat. L'aparença de pingüí de la qual ens dotaven els adults, es devia, en part, a l'excés de producte que posaven (però hem sobreviscut al guix!).

Waterlover Sun Milk SPF 30, de Biotherm, està dissenyada amb un ferm compromís ressò, amb filtres solars eco-testats i una fórmula biodegradable en un 58% per a un menor impacte en l'entorn aquàtic. El seu preu: 35 €

Altres fórmules



Al mercat actual, podem trobar protectors solars per al cos en altres fórmules com l'esprai transparent, que presenta una aparença semblant a l'aigua solar, però que no s'acaba de definir com a tal. Un exemple és el Aerosol Corporal SPF 50+, de Be +, que presenta una fórmula 'wet skin' que és absorbida amb facilitat per la pell. Els seus filtres solars es combinen amb les vitamines E, C i extracte de Camellia Sinensis i l'oli d'gira-sol -que condiciona la superfície dérmica-.

Una altra fórmula refrescant per aplicar la protecció és el gel. En aquest cas et recomanem el Sun Cream Gel Sun Allergy Protect FPS 50, de Eucerin. Aquest protector social i corporal, amb Advanced Spectral Technology, presenta una textura refrescant en forma de gel que prevé les al·lèrgies provocades pel sol.