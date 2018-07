La moda del biquini a l'inrevés que arrasa entre les famoses

La model Valentina Fradegrada, que compta ja amb una carrera consolidada a la indústria de la moda, va començar sense saber-ho una nova moda a Instagram. Valentina va començar a pujar imatges a Instagram a la platja o a la piscina; però un dia, decidida a donar-li un nou ús a la part de dalt del bikini, li va donar la volta.





???? @upsidedownbikini_official #upsidedownbikini Una publicación compartida de Valentina Fradegrada (@valentinafradegrada) el 10 May, 2018 a las 12:00 PDT

??? @adrianalima #upsidedownbikini Una publicación compartida de ??UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL?? (@upsidedownbikini_official) el 13 Oct, 2017 a las 5:07 PDT

La model italiana sempre usa el sostenidor de bikini amb forma de triangle perquè és el que s'adapta millor a les seves corbes. Després d'algunes fotos en revistes de moda i xarxes socials, aquest fenomen es va viralitzar en unes poques setmanes, convertint-se en una veritable tendència internacional.Moltes joves de la mateixa edat es van inspirar i aquesta idea s'ha convertit en un estil de moda real, la qual compta ja amb el seu propi hashtag: #upsidedownbikini.La model italiana va crear a més un perfil a Instagram amb el nom Upside Down Bikini per mostrar el seu ocurrència i ja acumula més de 35.400 seguidors, on comparteix imatges de milers de dones de tot el món lluint aquesta nova tendència.Celebritats com Adriana Lima o Kourtney Kardashian s'han apuntat al carro, i Fradegrada no ha dubtat a compartir-ho orgullosa mitjançant el seu compte d'Instagram. Amb aquesta tendència, la jove es proposa acabar amb les marques dels tirants lligats al coll tan característics del sostenidor de bikini amb forma de triangle.