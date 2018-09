Cold Brew Hair, Glass Hair, Microbob ... Les tendències capil·lars que arrasen entre les famoses!

A qui ens agrada estar al dia del que es cou al món del cabell sabem que no és gens fàcil. Cada dos per tres sorgeixen nous noms que reinventen cada tall, cada color, cada acabat. De vegades, les diferències són tan subtils que només són perceptibles a ulls d'un expert. Però, com bé saps, amant de la bellesa, no ens val qualsevol cosa: volem anar a la moda!

Avui incorporem tres paraules noves al teu diccionari de tendències. 'Les preferides de les famoses per rebre la tardor!

Cold Brew Hair

Es tracta d'una tonalitat castanya de reflexos ambarins, inspirada en el cafè infusionat en fred. La hi hem vist a les actrius Mila Kunis i Jennifer Garner, i també a l'actriu Selena Gomez.

Com ens explica el perruquer Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez a Madrid, el secret d'aquesta tendència és "barrejar dos tons amb la base natural que aportin un toc daurat o lleugerament caoba, depenent del color de partida". Els reflexos es realitzen per tot el cabell però sense tocar l'arrel, per donar vivacitat a la cabellera i, al mateix temps, mantenir el seu aspecte natural.

És ideal per a aquelles dones que volen donar més llum al seu castany fosc, però sense arribar a passar-se al ros. També per donar un matís més natural a cabells molt clars: "en aquest cas es barregen reflexos daurats amb un to lleugerament més fosc. Per ressaltar el conjunt es pot aplicar un bany de brillantor", apunta Eduardo Sánchez. A més, és un color perfecte per mantenir per més temps els reflexos daurats que de forma natural deixa l'estiu en el nostre cabell.

Glass Hair

Aquesta tendència s'oblida de les ones desenfadades i les textures salades pròpies de l'estiu. Glass Hair (o cabell de vidre) és un tall recte i súper llis en què predominen la brillantor i la suavitat. L'objectiu és recrear l'efecte polit d'aquest material.

El millor tall per lluir aquest estil és un bob o long bob sense capes ni serrell. Pentina'l amb una planxa que no danyi el cabell i aplica periòdicament tractaments de brillantor i suavitat. També has de parar atenció a les puntes: si les tens obertes utilitza algun producte reparador que les segelli.

Si apostes per aquest pentinat et pots inspirar en Kim Kardashian, Lucy Hale, Jenna Dewan, Olivia Culpo o Hailey Baldwin.

Microbob

Una nova versió del bob, més lleugera i versàtil. Com explica Eduardo Sánchez, "es tracta d'un tall de base lleugerament recta però realitzat amb navalla perquè visualment quedi més lleuger i irregular. Després es realitza un degradat llarg amb les tisores de triar perquè les puntes quedin més lliures ". L'hi hem vist a les models Jourdan Dunn i Coco Rocha, entre d'altres famoses.

Cada microbob és un món, ja que una de les seves característiques és la personalització. "El tall s'adapta al naixement del cabell i a si hi ha remolins. No hi ha un tall igual, ja que és importantíssim adaptar-lo a les faccions ".

El millor d'aquest look és que és molt fàcil de pentinar tant si tens la base llisa com ondulada. A més, segons l'estilista "permet una transició posterior molt senzilla tant a poca més cridaner com a un bob més llarg". Pots acompanyar el tall d'uns reflexos "sunlight" que proporcionaran llum i tridimensionalitat a la cabellera sense restar naturalitat.