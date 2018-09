4 tips de bellesa per a homes, per lluir guapos i cuidats!

Cuidar-se no fa ser menys masculí, és un símptoma de respecte pel propi cos i de respecte cap als altres. Com que se solen dedicar els articles de bellesa a la cura femenina, avui fixem l'atenció en la cura masculina. Per això t'oferim 4 tips de bellesa per a homes. Pren nota!

Netejar-se i hidratar-se la cara

La neteja de la cara és fonamental. Sense ella la pell es veu blanca, asfixiada, amb punts negres... Per això és fonamental netejar la cara diàriament i realitzar-se, un cop a la setmana, una exfoliació, amb la qual eliminaràs les cèl·lules mortes i deixaràs la pell més receptiva per als tractaments antiage que puguis utilitzar.

T-Pur Refinning Micro-Peel Serum, de Biotherm Homme presenta una nova generació de micropeeling que ajuda a combatre les imperfeccions cutànies. Una fórmula correctora, 97% natural, que combina un complex mineral marí purificant i àcids de fruites exfoliants. El seu preu: 49,90 € / 50ml.

Un altre gest imprescindible és la hidratació. Ells, amb tendència a la pell grassa es pregunten: Hidratar la meva pell? Per què? Doncs perquè tenir la pell grassa no vol dir que la tinguis hidratada, una cosa són els lípids i l'altra l'aigua, i els productes hidratants el que fan és aportar i mantenir la hidratació de la pell. Així que, ja saps, cada dia has d'hidratar la pell del teu rostre per evitar la deshidratació i que s'aixequin pells.

Crema Hidratant Sensitive, de Bulldog. Molts homes tenen la pell sensible, a causa de factors interns, com l'estrès, la genètica, l'edat o una alimentació inadequada; o externs, com el sol, la contaminació o l'ús de cosmètics inadequats la formulació contingui ingredients agressius. Aquesta crema hidratant ha estat formulada amb actius específics que tenen cura i respecten la barrera natural de protecció de la pell i inclou ingredients calmants, hidratants i protectors. El seu preu: 9,90 € / 100ml.

Afaitar-se amb productes adequats

L'afaitat és un altre dels moments fonamentals en la cura masculina i requereix d'algunes claus per a un afaitat perfecte que redueixi les possibles agressions per a la pell. El que és imprescindible és l'elecció de productes respectuosos amb la pell i que s'adapti a les necessitats de cada home.

Gel d'afaitat transparent, de Salerm Cosmetics Homme. Gel d'afaitat per a veure en tot moment per on es passa la fulla, el que permet realitzar treballs d'alta precisió com l'arranjament del contorn de la barba, perfilar perilla o bigotis. La pel·lícula transparent proporciona un lliscament suau i protegeix la pell de les possibles irritacions que pugui ocasionar el pas de la fulla. A més, compta amb actius que calmen, hidraten i aporten vitalitat a la pell després de l'afaitat. El seu preu: 15,66 € / 200ml.

Softer Touch, de House 99. Oli lleuger, no gras, que aporta una gran nutrició i control a barbes curtes o llargues. Manté la barba suau, com acabada de sortir del barber. Fins i tot pot utilitzar-se com a pas previ a l'afaitat perquè la fulla llisqui més fàcilment.

Ungles amb una manicura perfecta

Les ungles dels homes pateixen les mateixes agressions que les de les dones, de manera que es mereixen el mateix mim. Com garantir la bellesa i la salut de les ungles? La higiene i unes regles bàsiques així com realitzar regularment una manicura són la clau.

Les ungles no són eines, de manera que no hem de fer-les servir com a tal, la humitat és enemiga de les nostres ungles, i fomenta fragilitat i proliferació micòtica, per descomptat, cal rentar-se les mans quan sigui necessari, però sempre amb un sabó neutre, assecant bé les mans i aplicant una crema hidratant a posteriori. Dues capes d'una de les Bases finalitzadores ajuden a generar una capa protectora sobre les ungles que les protegeix contra el desgast i augmenta la resistència d'aquestes enfront de les activitats diàries. Aquests dos productes són ideals per a homes que prefereixen les seves ungles amb o sense brillantor generant un acabat natural, i la seva fragància les converteixen en un producte específic per al gènere masculí.

Base finalitzadora per a homes, de Masglo. Té una formulació 5FREE (sense Toluè, Formaldehid, Resina de Formaldehid, Dibutil Ftalat ni Càmfora) per a un major benestar i salut de les ungles. Està formulada amb Queratina hidrolitzada, una proteïna naturalment present en la composició de l'ungla i que actua com a capa protectora i hidratant sobre aquesta, però que es va desgastant i perdent efectivitat a causa de les activitats diàries. La seva fragància també ha estat pensada per a l'home. La versió Mate posseeix una combinació d'eucaliptus i espígol. D'altra banda, la versió Brillantor té notes verdes de Grosella i un fons afustat amb Sàndal, un perfum amb un toc fresc i viril. El seu preu: 10 €.

Tenir cura del cabell



A la tardor tot el món té cura més del seu cabell, però aquesta cura s'ha d'estendre a tot l'any, utilitzant els productes adequats a cada necessitat. Lluny dels degradés que es portaven fa només uns anys, les tendències de cabell masculí van més enfocades a cabells una mica més llargs, amb els quals poder aconseguir diferents looks. T'ho vam mostrar fa poc en la nostra entrada sobre l'art del brushing per a homes.

3 in 1, de Redken Brews. Neteja i condiciona el cabell i renta el cos per una frescor del cap als peus. La fórmula d'aquest xampú, adequat per a tot tipus de cabells i pells, proporciona hidratació i suavitza la pell. Està formulat amb Malta per nodrir i condicionar. Aquest pràctic producte tot en un és ideal per al gimnàs o els viatges.

Cream pomade, d'American Crew. Pomada de fixació, que hidrata el cabell alhora que proporciona definició sense encrespat. De fixació lleugera ofereix poc brillantor, acabat natural i definició texturitzada. El seu preu: 22,25 €.