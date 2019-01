Els efectes de la llum blava en la pell i com combatre´ls

Els efectes de la llum blava en la pell i com combatre´ls Shutterstock

Ens passem la major part del dia enfront d'una pantalla. En molts treballs, l'ordinador i el mòbil són indispensables. Però també abusem d'ells en el nostre temps lliure; i de la tauleta, de la tele... La llum que irradien tots aquests dispositius es coneix com a llum blava.

Fa temps que els experts alerten dels efectes negatius d'aquesta sobreexposició a la llum blava per als ulls. No obstant això, diferents estudis també han comprovat la seva repercussió sobre la pell... i no t'agradarà.

Què és exactament la llum blava?



En el blog de Skeyndor ho expliquen estupendament. La llum blava o llum visible d'alta energia (HEVis) pot ser d'origen natural –el sol– o artificial –mòbils, portàtils, llums, fluorescents i llums LED–. Es tracta de les longituds d'ona que els nostres ulls perceben des del color violeta al verd-blau. A més, com es tracta d'una llum d'alta energia, aconsegueix penetrar en la hipodermis, la capa més profunda de la pell.

Així doncs, hem de ser conscients que estem exposats a aquest tipus de llum pràcticament tot el temps, tant quan ens trobem a l'aire lliure com en espais tancats que precisen de llum artificial. I no solament això: l'ús cada vegada major que fem dels dispositius electrònics està agreujant els seus efectes nocius.

Com afecta a la nostra pell?



La sobreexposició a la llum blava contribueix a l'envelliment prematur de la pell. Augmenta la generació de radicals lliures, la qual cosa afavoreix l'aparició d'arrugues i la pèrdua de fermesa. També afebleix la barrera cutània i provoca l'aparició de taques. Deshidrata el rostre i li deixa un aspecte apagat.

A més, és interessant que sàpigues que la llum blava té un efecte directe sobre la conciliació del son. Així, s'ha demostrat que disminueix la producció de melatonina, que és l'hormona que li indica al cos que ja és hora de dormir. El resultat? Ens costa més dormir i ho fem pitjor. Com saps, la falta de descans també té conseqüències en la nostra salut i en la nostra pell.

Alguns aliats contra la llum blava



La primera recomanació que et fem –i que nosaltres també ens hem d'aplicar, encara que costi!– és reduir en la mesura del possible l'ús dels dispositius digitals. I, per descomptat, aquí van algunes proposades cosmètiques per ajudar-te a prevenir i combatre els efectes de la llum blava.

Crema Protectora SPF50+ Blue Light Technology, de Skeyndor. Crema facial de tacte no gras i acabat sec, especialment indicada per a pells sensibles al sol, gràcies al seu factor de protecció molt alt, SPF 50+. La tecnologia exclusiva Blue Light Technology aconsegueix una protecció més àmplia de l'espectre solar, al bloquejar directament els rajos de llum blava. La seva textura lleugera és de molt fàcil aplicació i també és resistent a l'aigua, i a més proporciona un lleuger toc de color.

Diamond Cocoon Ultimate Shield, de Natura Bissé. Aquest escut protector en "bruma" forma un film invisible i transpirable sobre la pell per evitar l'adhesió de partícules contaminants. Al seu torn, combat el dany per radicals lliures generats per pol·lució, gasos i llum blava, i prevé les taques fosques. Després de l'exposició a la llum blava, redueix fins a un 57% els radicals lliures i millora fins a un 92% la qualitat de la pell. El seu preu: 98 €/75 ml.

Crema Diària Prebiòtica 'Essential Reload', de Lendan. Exquisida emulsió no grassa que reforça el sistema de defensa natural de la pell. Compta amb un sistema de protecció de la llum blava, que repara i protegeix la pell dels danys diaris. Així, aconsegueix augmentar el llindar de tolerància i combatre el inflammaging, l'envelliment de la pell d'origen inflamatori produït pel debilitament del sistema immunitari.

City Protect, de Matis. Proporciona protecció contra tot tipus de contaminació lumínica: rajos UVA/UVB, infrarojos i llum blava. A més, conté extracte de nabiu, que contribueix a prevenir l'envelliment de la pell. Aplicat després de la crema de dia i abans del maquillatge, crea un vel imperceptible i fresc per fer front als agents externs que ataquen la pell diàriament. El seu preu: 50 €/30 ml.

Age Protect, de Uriage. Aquesta nova gamma protegeix de la llum blava i la contaminació, actuant simultàniament sobre els signes de l'edat per corregir les arrugues i la falta de fermesa i lluminositat. Està formada per set referències, entre les quals destaquem el Sèrum intensiu multiacció per a tot tipus de pells. Doblement concentrat, treballa sobre les capes més internes de la pell i incrementa l'efectivitat de les cremes, aportant fermesa i lluminositat a la pell.

Oxygen Urban Bio Shield, de Montibello. Un sèrum simbiòtic que actua en l'anomenada "quarta capa" de la pell, oferint una protecció enfront de la pol·lució dels entorns urbans. La seva bio fórmula combina composts *PRE i *PRObiòtics que afavoreixen la diversitat i l'equilibri de la flor cutània, desplegant sobre ella un escut bio protector. El seu preu: 41,50 €/30 ml.