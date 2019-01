Conviure amb la dermatitis atòpica, 10 consells pràctics que t´alleujaran

La dermatitis atòpica és una malaltia al·lèrgica de la pell que afecta, aproximadament, a 2 de cada 10 bebès i 1 de cada 10 adults. A més, el 27% dels lactants nascuts de mares que pateixen una malaltia al·lèrgica també sofreixen aquesta malaltia.

El 27 de novembre es commemora el Dia Mundial de l'Atòpia, i ens volem sumar a la causa per ajudar als qui sofreixen d'aquesta malaltia inflamatòria crònica de la pell, i que en 30 anys ha augmentat entre un 200-300% la seva incidència.

El 80% dels nens amb dermatitis atòpica desenvolupen símptomes abans de l'any d'edat però, afortunadament, prop de la meitat d'aquests nens queden lliures de símptomes a l'edat de dos anys. La dermatitis de l'altra meitat no desapareixerà fins al final de l'adolescència, encara que una petita fracció mai s'alleujarà completament. Si la dermatitis atòpica fa la seva primera aparició en un nen major d'un any, la possibilitat de remissió primerenca és menys probable.

Com es manifesta la malaltia?

La picor és el símptoma característic. Apareixen posteriorment lesions de descamació que es poden infectar després del gratat. En els lactants, la dermatitis atòpica apareix comunament en la cara, darrere de les orelles, en els colzes, darrere dels genolls i en les natges. En nens, la pell de la part externa dels braços i les cames també pot veure's afectada.

És difícil explicar fins a quin punt aquesta afecció cutània trastorna la vida dels afectats i les seves famílies, ja que pot semblar que és "només picor". Però aquesta picor arriba a provocar trastorns del somni, un caràcter inquiet o irritable, infeccions i, fins i tot, problemes a l'escola en els nens més grans. A més, pot anar acompanyat d'altres al·lèrgies, especialment alimentàries, o asma.



Com es realitza el diagnòstic?

La història clínica i l'exploració física són fonamentals a l'hora d'establir el diagnòstic. Entre altres proves diagnòstiques que són útils, quan no hi ha antecedents familiars d'al·lèrgia i el nen no té asma ni al·lèrgia nasal, s'inclou un examen de sang per quantificar l'anticòs de l'al·lèrgia (IgE), que es troba elevat en el 80% de pacients amb dermatitis atòpica, així com proves cutànies d'al·lèrgia. Aquestes últimes són útils per identificar aliments o substàncies inhalades tals com a àcars de la pols, caspes animals o pòl·lens, enfront dels quals el pacient està sensibilitzat, és a dir, és al·lèrgic, i que poden ser els responsables de les exacerbacions de les lesions cutànies.



Quin és el tractament més adequat?

Davant qualsevol sospita de sofrir dermatitis atòpica, sempre cal visitar al dermatòleg. Després d'un historial i les proves corresponents, aquest podrà veure si el pacient presenta una història d'agudització de les lesions cutànies després de la presa d'un aliment, i les proves cutànies específiques són positives, aquests aliments hauran de ser eliminats de la dieta. Quan es tracta d'un aliment essencial, com la llet en els lactants, el metge pot recomanar substituts no al·lergènics. Si se sospiten factors ambientals, com a al·lèrgia a pòl·lens, àcars, epiteli d'animals, han d'adoptar-se igualment mesures adequades per evitar entrar en contacte amb aquests al·lèrgens.



Cures de la pell

Els nens afectats per dermatitis atòpica tenen alterat el sistema immunològic de la pell i el mantell hidrolipídic que la recobreix i protegeix de la deshidratació i les agressions externes. És per això que cal evitar tot allò que erosioni la barrera protectora i l'equilibri propi de la pell, com a llanes, sabons, detergents, substàncies químiques (conservants, additius, excipients) dels productes tòpics o cosmètics.



Consells imprescindibles per conviure amb l'atòpia

- És preferible el bany a la dutxa, ja que suavitza, relaxa i aporta flexibilitat a la pell, sempre amb aigua temperada i mai més de 5 minuts

- Ensabona la pell amb la mà, sense esponja per evitar la fricció

- Utilitza sabons suaus, d'origen natural i sense sulfats ni tensioactius químics

- Asseca la pell sense fregar

- Amb la pell lleugerament humida aplica una suau cura hidratant que alleugi i nodreixi profundament, perquè la clau és que la pell mantingui la màxima hidratació possible. La hidratació ha de ser diària i sense excuses

- Les cremes d'esteroides, han de reservar-se per a lesions importants i per períodes curts de temps (3 dies). No hauran d'aplicar-se en el rostre

- Els antihistamínics són molt útils per alleujar la picor

- Per millorar els símptomes, les ungles han de mantenir-se curtes i la roba ha de ser de teixits suaus i porosos (cotó)

- Els detergents per a la roba hauran de ser suaus i sense perfums. Evita en la mesura del possible la utilització de suavitzant a la roba

- Si s'infecta una lesió, ha de rebre tractament específic indicat pel metge.



Propostes cosmètiques que et poden ajudar

Eucerin AtopiControl Oleogel de Bany. Neteja amb suavitat i calma la pell atòpica, alleuja la picor i preveu enfront d'un possible augment de la sequedat. Ús diari, tant durant els brots així com en les fases interbrots. Està formulat amb més d'un 50% d'olis omega i d'altres olis naturals. El seu elevat contingut en olis, suavitza i protegeix la pell per evitar que augmenti la sequedat, i alleuja la picor. S'aplica sobre la pell humida durant la dutxa o el bany diari i és adequat per als adults, els nens, i per als bebès a partir dels tres mesos d'edat. No obstant això, amb els nens, s'ha d'usar solament com a additiu per al bany. El seu preu: 15 €/400 ml.

Ultra-Nutritiva Corporal, de Farma Dorsch. Llet regeneradora i reparadora hidratant. Especialment indicada per hidratar i nodrir les pells hipersensibles (infantils o d'adults), atòpiques, seques, o sotmeses a tractaments amb làser, llum, dermoabrasió o radioteràpia. Posseeix un alt contingut en extractes vegetals, com Avena, Aloe Vera i la Urea, així com olis d'Ametlles dolces, Blat i Blat de moro. El seu preu: 32 €/400 ml.

Cremaemoliente, Exomega Control, de A-Derma. Emol·lient de referència, aquesta crema hidratant fa que amb el seu ús diari disminueixi la sequedat de la pell. També redueix la sensació de malestar cutani. L'eficàcia d'una crema contra la dermatitis atòpica mai ha estat tan sensorial. El seu preu: 7,02 €/50 ml, 20,51 €/200 ml i 27,32 €/400 ml. En envàs estèril.

Atoderm SOS Spray, de Bioderma. Fórmula revolucionària que calma qualsevol mena de picor en adults i nens amb pell molt seca, irritada, atòpica, amb psoriasis, amb urticària crònica, amb èczema de contacte, etc. Gràcies a la seva exclusiva tecnologia patentada Skin Relief calma la pell en tan sols 60 segons! I de forma perllongada, aconseguint 6 hores de calma. El seu preu: 14,95 €/200 ml i 9,95 €/50 ml.