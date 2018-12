El maquillatge d'hivern: un món no tant fred com et penses

Encara que ens faci tremolar, l'hivern és increïblement inspirador per al món de la moda i de la cosmètica. Si a l'estiu la lògica de vestuari i maquillatge se simplifica, aquesta estació ens proposa un repte: combinar, sense excessos, totes les possibilitats que ofereix l'estètica per sobreviure a les baixes temperatures amb una bona 'cara' i un look (calentet) però d'infart. Però...com ens maquillem a l'hivern? N'hi ha prou amb canviar els tons càlids pels freds? No, hi ha molt més. No et perdis en aquesta entrada els millors consells de maquillatge d'hivern....

Pell hidratada per trencar el gel



En qualsevol època de l'any, és fonamental garantir la dosi d'hidratació i nutrició que el teu cutis necessita. A l'hivern, amb les baixes temperatures i les ratxes de fred, la pell del teu rostre sofreix i cal cuidar-la per combatre aquesta agressió. A més, no t'oblidis que una bona crema hidratant assegura una major resistència del maquillatge al pas del temps i a les agressions externes. Per a això és essencial aplicar cosmètics hidratants, com l'Even Better Clinical™ Sèrum Anti-Taques Perfeccionador, de Clinique, que aconsegueix una pell lluminosa i un to uniforme (eliminant les taques fosques i les marques dels grans) gràcies al seu complex CL-302. El seu preu: 72 € (Es recomana utilitzar-la abans de la crema hidratant habitual).

Combat la pal·lidesa del rostre



Fa mesos que el bru de la nostra pell es va perdre en el temps, però això no significa que hàgem de conformar-nos amb tenir un rostre pàl·lid. La combinació mesurada de cosmètics ens farà lluir una bona cara, sense semblar un fantasma i sense crear una màscara de bronzejat. Ara sabem que utilitzar un to de pell més fosc que el natural solament aconseguirà un resultat artificial i sobrecarregat, que gens té a veure amb un bon aspecte. La clau està a barrejar una base lleugera del nostre to (no massa mat), amb perfeccionadores, i aportar calidesa amb pols maquillants i blush.

Per cobrir el teu rostre amb un halo suau de color i perfecció, et presentem el Unlimited Foundation SPF15, de Kiko Milano. Es tracta d'una base de maquillatge fluida, d'alta cobertura i durada, que es fon amb la pell sense aportar sensació de pesadesa. Conté extracte d'espígol marí i olis exòtics. El seu preu: 14,95 €

Entre les novetats de perfeccionadores, en aquest cas per dissimular les ulleres, destaquem el Youth Dose Eye Treatment, de Kiehl's, un cosmètic antienvelliment que aclareix i allisa l'àrea del contorn dels ulls, a través de la combinació del Pro-Retinol, Vitamina C i Extracte de Llavor de Raïm. El seu preu: 39 €/15 ml.

Encara que pugui semblar contradictori, els pols bronzejadors no són solament per a l'estiu. Aquest cosmètic pot ser molt útil per trencar amb el to blanc del rostre. Això sí, amb cura i sense excessos. Utilitza bàsicament el to més clar. En aquest sentit, et suggerim el Duo Pols Bronzejador 100% Mineral SPF 15 01 light, de Clarins, que potencien subtilment la calidesa del rostre amb una fórmula que combinen els beneficis dels vegetals amb la puresa dels minerals. El seu preu: 40,50 €

I acabem amb el toc del blush i la nostra proposta és seguir amb el toc setinat i fresc de la resta del maquillatge. Per a això, pots crear rubor en el rostre amb una barra de llavis o bé apostar per un blush en crema, com el que ofereix Chanel. L'Stick Efecte Bona Cara Natural, de Les Beiges, és un estupend must have per donar-li un toc de color als pòmuls, d'una forma aterciopelada i lluminosa. Es difumina amb els dits de forma fàcil i fundent. El seu preu: 44 €

Cridant als tons càlids



El canvi de tonalitats que es nota en el nostre armari en passar de l'estiu a l'hivern, també deixa la seva petjada en el maquillatge. No obstant això, no és el que millor ens senta. Per trencar amb la pal·lidesa del rostre, és necessari aportar tons de calidesa per crear certa harmonia. Apostar per unes ombres molt fosques o un labial massa arriscat no farà una altra cosa que enfortir la duresa del rostre, i fins i tot potenciar el blanc natural de la nostra pell.

Per això, que és recomanable utilitzar ombres clares en la mirada, combinant-les amb una bona màscara de pestanyes i, si vols, un eyeliner. Així, estaràs potenciant els ulls, però sense sobrecarregar-los. La mateixa filosofia és la que et proposem amb el teu somriure: encara que els tons foscos siguin atrevits no seran la millor opció. Endolceix el teu rostre amb labials més suaus, que embelleixin i intensifiquin el to natural de la teva boca.

En la teva mirada, i per a tot l'any, quedarà genial la combinació de tons de la paleta Vanity Flare, de Benefit. En total són 12 ombres en tons nude amb 3 acabats (brillant, setinat i mat). L'ideal és jugar amb els tons per aconseguir un maquillatge que irradiï llum. El seu preu: 39 €.

I acabem amb un somriure càlid, que faci descendir el termòmetre, amb els tons de Rouge Pur Couture The Slim, de Yves Saint Laurent Beauty. La barra, que presenta una forma quadrada (ideal per a l'arc de cupido) presenta una meravellosa textura cremosa i suau que aconsegueix el pigment es reparteixi pel somriure d'una forma casual però exquisida. Nosaltres et recomanem el sempre ideal to 11. El seu preu: 36 €.