Així porten les famoses els jerseis nadalencs que triomfen aquestes festes

Els «ugly sweaters» o jerseis de Nadal tornen directes dels 80 per convertir-se en tendència. Zara, Stradivarius o H & M són algunes de les botigues que els han inclòs en les seves col·leccions especials per a aquestes dates.



Rens, arbres de Nadal, ninots de neu o el mateix Pare Noel són els portagonistes d'aquesta peça estimada i odiada a parts iguals.



Les «instagramers» s'han contagiat ja d'aquesta nova moda i moltes han sucumbit a ells, lluint-los sense complexos en les xarxes socials. Pren nota de com els porten i no et resisteixis a aquesta peça perfecta per contagiar-te del Nadal mentre combats el fred típic d'aquestes dates: