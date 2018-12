Kendall Jenner, la model més ben pagada del món

La nord-americana Kendall Jenner és la model més ben pagada del món i ha ingressat 22,5 milions de dòlars en un any, segons la revista Forbes. Als seus 23 anys, encapçala amb diferència la llista de les deu models amb més èxit gràcies a contractes amb Estee Lauder, Adidas i Calvin Klein, entre altres marques.

Jenner doble la següent model del rànquing, Karlie Kloss, que amb 13 milions d'ingressos ha viscut el seu millor any des que va entrar en el sector fa una dècada. Combina campanyes per a Swarovski o Adidas amb la seva presència a les xarxes socials. També es dedica a animar les joves a que aprenguin a programar mitjançant la seva organització Kode with Klossy.

En el tercer lloc coincideixen Chrissy Teigen i Rosie Huntington-Whiteley, amb 11,5 milions: la primera té una línia d'articles de cuina, així com llibres, i la segona ha creat la seva pròpia pàgina de bellesa, Rose Inc, en ambdós casos ajudades pel seu perfil a internet.

En cinquè lloc, amb 10 milions en ingressos, coincideixen també la brasilera Gisele Bundchen, que fa anys encapçalava la llista, i la britànica Cara Delevingne, que recentment ha provat sort a Hollywood amb el film "Valerian".

Segueixen les germanes Hadid, Gigi en setè lloc amb 9,5 milions i Bella en el vuitè, una posició aquesta última que comparteix amb Joan Smalls en haver facturat les dues 8,5 milions.

Tanca la llista l'holandesa Doutzen Kroes, amb 8 milions, mentre que es van quedar fora del rànquing per poca distància Adriana Lima, Ashley Graham i Liu Wen.

Kylie guanya més que Kendall



Kendall Jenner, integrant de la família televisiva de les Kardashian, tot i ser la model més ben pagada ingressa menys que la seva germana petita, Kylie Jenner, que en el mateix període va aconseguir 166,5 milions de dòlars.

Entre totes les models del top 10 van acumular 113 milions dòlars durant els 12 mesos previs a juny de 2018, lleugerament per sobre de la facturació col·lectiva de les seves predecessores amb 109,5 milions el 2017.