MAQUILLATGE | Tot el que has de saber... sobre el fond de teint

Tot i que, més o menys, ens maquillem diàriament, sempre ens agrada veure com ho fan altres dones i si són maquilladores o maquilladors moltíssim més! Ens agrada descobrir gestos, que ens ajudin a treure més profit de la nostra imatge... T'expliquem alguns trucs infal·libles de maquillatge, i en aquesta ocasió sobre el fond de teint...

1. Quan vulguis comprar una base de maquillatge porta un mirall de mà. Prova't els colors i surt al carrer per veure com et queden a plena llum. Una tonalitat que quedi estupenda sota la llum artificial pot resultar horrible a plena llum.

2. La base perfecta per a tu serà virtualment invisible quan l'apliquis a la zona del rostre. El lloc idoni per provar-ho és entre els pòmuls i el contorn de la cara.

3. Fes-te amb una bona provisió de bases. El color i les necessitats de la teva pell varien durant l'any. Una sola base no és adequada per als dotze mesos. Usa una hidratant amb color per a l'estiu, quan la teva pell està bronzejada. A l'hivern una base més suau i un to intermig per a la primavera i la tardor.

4. Per aconseguir millors resultats comença netejant, tonificant i hidratant la teva pell. Aplica el color al centre del teu rostre, lliscant-ho pel nas i pòmuls i a continuació per tota la cara.

5. Per facilitar l'aplicació i evitar que s'esborri el maquillatge, sempre has d'hidratar la teva cara abans d'aplicar la base, i esperar aproximadament un minut perquè s'absorbeixi.

6. Si uses una base líquida, agita-la sempre bé abans d'aplicar-te-la. Els pigments poden posar-se en el fons i donar lloc a un acabat desigual.

7. Aplica la base en els pòmuls, front, nas, barbeta, fins i tot en les parpelles, començant des del nas cap a fora. Usa la quantitat necessària per a cada zona, i potser fins i tot per a algunes zones no faci falti res.

8. Un truc fàcil per aconseguir un look resplendent és usar dos tons diferents de base de maquillatge. Aplica't la teva tonalitat, que combina amb el to natural de la pell del teu coll, per tota la cara. A continuació, aplica una mica de base més fosca sobre el nas, barbeta i front, creant d'aquesta forma una 'creu' de color lleugerament més fosca al centre del teu rostre. Aquesta tècnica ressalta el color de la teva cara i aviva el to de la pell.

Algunes propostes de fons de maquillatge

Maquillatge en format cushion

Skin Caviar Essence-in-Foundation, de La Prairie. És el primer maquillatge compacte amb Aigua de Caviar per a un rostre perfecte amb pigments suaus, té una formulació única i perfecciona sense emmascarar. Un factor SPF 25 proporciona un alt nivell de protecció solar, mentre que el PA +++ protegeix específicament contra els rajos UVA, els rajos responsables de l'envelliment prematur de la pell. El resultat d'aquesta aliança entre la ciència i la bellesa és una emulsió hidratant i fluida que proporciona un rostre millorat d'aspecte natural, suavitzat i amb protecció essencial, tot en un sol producte perfecte. Aquesta potent fusió de la ciència del caviar i el mestratge del color deixa la pell amb una textura refinada, mentre que la cobertura, construïble de lleugera a mitjana, ofereix un acabat impecable i d'aspecte natural. El seu preu 173 €.

Hyaluron Cellular Filler 3en1 Cushion, de Nivea. Fons de maquillatge amb FP15 formulat amb el coenzim Q10 i Creatina, dos poderosos ingredients que existeixen de forma natural en la pell, i que són essencials per mantenir la seva energia i joventut. Per això, l'ús regular d'aquesta fórmula redueix les arrugues existents, prevé l'aparició de noves arrugues i hidrata la pell en profunditat, ajudant a combatre els efectes de l'envelliment prematur tant a curt com a llarg termini. Es presenta en forma de polvorera amb recanvis.

Luminous Lifting Cushion Foundation SPF 20, de La Mer. Per realitzar retocs a qualsevol moment i lloc. Aquesta fórmula fresca i lleugera combina una cobertura lluminosa, una hidratació regeneradora durant tot el dia i uns beneficis transformadors de tractament de la pell que li aporten una gran lluminositat perquè l'aspecte de la pell sigui saludable i impecable. La tecnologia de càpsula de color manté el color pur i autèntic, i la cobertura graduable es pot personalitzar segons les pròpies preferències. El resultat és una fórmula de color autèntic, de llarga durada i resistent a la humitat i la suor, que ofereix un acabat lluminós a qualsevol moment i lloc. Disponible en 6 tons. El seu preu: 95,00 €.

Maquillatge en format fluid

Matissime Velvet de Givenchy. Quatre noves referències s'uneixen a les vuit bases de maquillatge ja existents per atorgar una pell mat i lluminosa per a tots els tons de pell. Aquest fons fluid ofereix una doble acció: matifica la pell de forma instantània amb un acabat de llarga durada, alhora que manté la pell equilibrada i li permet respirar cada dia. La pell té un tacte suau i vellutat gràcies als tres ingredients amb extractes naturals que matifiquen, absorbeixen l'excés de greix i afinen els porus. La pell roman mat, lluminosa i completament unificada durant tot el dia. El seu preu: 49,50 €.

Skin Illusion, de Clarins. Fons de maquillatge amb la textura d'un sèrum amb nacres i pols "soft Focus" que difuminen els defectes del rostre alhora que ho il·luminen. Com tots els fons de maquillatge d'aquesta marca, té una acció tractant. Permet a la pell sintetitzar àcid hialurònic el que evita la seva deshidratació al llarg del dia. Protegeix del sol i de la contaminació: L'entranyable i original envàs "retro" ofereix una pipeta per a una dosificació exacte. S'ofereix en 22 tons per a una pell maquillada que no sembla maquillada. El seu preu: 40 €.

ColorStay Makeup, de Revlon. Aquesta base de maquillatge de llarga durada ofereix dues fórmules amb gran varietat de tons, per adaptar-se a cada tipus de pell: una fórmula per a pell mixta o amb greix, amb acabat mat, que manté la pell lliure de lluentors i una altra per a pell normal/seca, que aporta una hidratació contínua i un acabat natural. Ambdues fórmules, lliures de fragàncies i olis, no s'esquerden ni es corren i mantenen la pell protegida gràcies al SPF 15 de la base normal/seca i al SPF 20 del mixt/greix. A més, conté polímers base SoftFlex per a un màxim confort en la pell i sensació de comoditat 24 hores.

Maquillatge en format estic

All Hours Foundation Stick, de Yves Saint Laurent. Base de maquillatge sense oli, de llarga durada, amb un acabat vellutat i lluminós de cobertura ultra mat perfecta. És resistent a l'aigua, es manté inalterable durant 24 hores i resulta ideal per lluir un acabat impecable fins a l'alba. La seva textura cremosa es fon perfectament sobre la pell, cobrint-la amb les seves partícules esfèriques i agents unificadors que ajuden a eliminar les lluentors no desitjades. La seva fórmula en stick resulta ideal per portar sempre on sigui. Es pot aplicar com a fons de maquillatge, com a corrector, com a retoc o per donar-li l'acabat perfecte al maquillatge. El seu preu: 45,90 €.