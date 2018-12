La botiga de roba Iglesias de Manresa presenta la col·lecció Events 2019, per gaudir de les festes i del nou any.

Per a elles hi ha vestits de pedreria, velours i estampats print, sempre acompanyats d'abrics de peluix. Per a ells els vestits smil, amb llaç i mocador i també punt fi amb coll de volta, acompanyats d'abrics llanosos i foulars maxi.