El fred ja està aquí! Protegeix la teva pell

Despertar-se amb alerta per baixes temperatures en 21 províncies és la forma que té l'hivern de donar un cop sobre la taula. S'ha acabat aquest fresquet tan agradable! Què era això de deixar-se a casa la bufanda i els guants? Encarem unes quantes setmanes de fred –del de debò– i pluges, i una missió: prestar molta atenció a la nostra pell, que pateix especialment amb les baixes temperatures.

Com afecta el fred a la pell?

Com explica Immaculada Pedrera, farmacèutica i directora de Cosmeceutical Center: "El fred és un factor climàtic que pot afectar l'ADN cel·lular de la pell, al generar una major fragilitat capil·lar que produeix que la pell estigui més apagada i menys elàstica. Afecta també a la capa superficial (còrnia) que perd l'aigua que conté i en conseqüència s'esquerda i descama. A més, retarda el cicle de la renovació cel·lular i augmenta la sensibilitat de la pell, empitjorant les pells amb rosàcia, dermatitis, etc."

El vent i la calefacció també augmenten la sensació de pell seca i irritada, que es percep en major mesura en la zona dels llavis, el lateral del nas i les mans. Per això, Joaquín Pinar, responsable a Espanya de la signatura cosmètica suïssa Wherteimar, recomana hidratar molt bé la pell, utilitzant "productes amb textures riques, actius calmants, regeneradors, protectors i antiinflamatoris". I una altra cosa important! Recorda que la protecció solar també és necessària a l'hivern, sobretot si vas a la muntanya.

Decàleg per a "abrigar la pell"

Pren nota dels 10 consells d'Inmaculada Canterla per a protegir la teva pell durant l'hivern. Segur que coneixes la majoria, però no està de més refrescar-los i tenir-los a mà, ara que ens toca posar-los en pràctica.

1. No oblidar-se de l'ús del filtre solar a l'hivern.

2. Utilitzar cosmecéutica formulada amb els següents actius per les seves propietats reparadores, protectores i regeneradores: olis naturals vegetals, Vitamines B3 i B5, Teprenona i Vitamina K2.

3. Els hàbits alimentaris i l'estil de vida també influeixen en la condició de la pell, per això és important una ajuda micro nutricional amb suplements tipus: oli d'onagra, zinc i Omega 3.

4. Beure entre 1,5 i 2 litres de líquid al dia.

5. Les calefaccions no són beneficioses per a la pell. Per això és aconsellable utilitzar humidificadors ambientals a casa.

6. S'aconsella realitzar dutxes (no banys) tíbies i curtes. A més és recomanable utilitzar olis de bany, sabons Syndet o "soap free".

7. A les dutxes millor no emprar esponges ni fregar la pell. I després, assecar-se amb tocs (no fregant la pell) amb tovalloles de cotó.

8. És imprescindible utilitzar crema hidratant diàriament, després de la dutxa, per a evitar la sequedat (fins i tot, 2 vegades al dia).

9. Després de fer esport és important dutxar-se ràpid, per a evitar que la suor ressequi més la pell.

10. Emprar teixits que no irritin la pell (cotó i/o lli) més que uns altres que puguin irritar-la (llanes i/o polièster).

Alguns suggeriments

Per a tot el cos

La nostra primera recomanació és Eucerin Loción Urea Repair Plus 10% Urea, d'Eucerin. Els seus dos factors naturals d'hidratació, urea i lactat, reparen i hidraten la pell extremadament seca, amb picor i escatosa. Al mateix temps, proporciona un alleujament immediat i una hidratació intensa durant 48?h, mantenint la pell suau i flexible. El seu preu: 26,65 € / 400 ml. (també la trobaràs en envàs de 1000 ml.)

Skin Food, de Weleda, és un tractament SOS multi usos que nodreix, repara, calma i hidrata la pell. Està formulat a base de plantes 100% naturals i BIO, com la Calèndula. A més, té propietats antisèptiques i antiinflamatòries. Es pot aplicar en el rostre, en el cos i també com a bàlsam labial.

Lipikar Stick AP+, de la Roche Posay, està indicat per a casos de sequedat extrema. Es tracta d'un stick anti picor, anti irritació i anti gratat, adequat per a pells sensibles, pells amb dermatitis atòpica i amb tendències al·lèrgiques. És apte per a bebès, nens i adults. El seu preu: 13,95?€.

Específiques per a mans i llavis

La Crema Energitzante para manos SPF15, de Wherteimar, conté una fórmula rica i no grassa que s'absorbeix immediatament per a crear una barrera protectora a manera de guant. Actua contra la pèrdua d'humitat, recuperant la flexibilitat i suavitat de la pell. Wherteimar és una signatura de cosmètica natural de luxe, que trobaràs en alguns centres especialitzats.

Per als llavis, et recomanem la nova gamma ISDIN Reparador Labial, d'ISDIN. Conté àcid hialurònic, que ofereix una gran hidratació; vitamina E, amb acció antioxidant; i mantega de Karité, que repara i nodreix en profunditat. Està disponible en tres formats: Reparador labial pot (6,15?€), Reparador labial fluid (6,15?€) i Reparador labial stick (4,95?€).