Julia Roberts, Charlize Theron o Lady Gaga, les més elegants dels Critics Choice Awards

Després dels Globus d'Or i els premis Forqué, podem dir que la temporada de gales ha començat i per tant les aclamades catifes vermelles. Aquesta matinada de diumenge han tingut lloc els Critics Choice Awards, demostrant que el blanc i el negre vénen trepitjant fort i aquest any seguiran sent tendència.

Julia Roberts ha tornat a confiar en un look amb pantalons per trepitjar una catifa vermella, en aquest cas blau, després de sorprendre amb un mono amb pantalons en negre als Globus d'Or. Ahir va ha optar per uns pantalons en blanc i un top a negre amb efecte capa de Louis Vuitton.

Nicole Kidman també es va sumar al tàndem blanc i negre però amb un vestit amb escot paraula d'honor i un gran volant al maluc signat per Armani Privé. Olivia Munn el va lluir amb un estampat de lunars en un disseny amb volants a l'escot i un llaç com a cinturó. Sandra Oh va escollir per la seva banda un cenyit vestit de cintura cap avall en negre i de cintura cap amunt en blanc amb obertura a l'escot.

De blanc



Però la majoria de les actrius van optar pel blanc, en contra del negre que es va apoderar l'any passat de la majoria dels esdeveniments dins del moviment Me Too, convertint-se en una autèntica desfilada de núvies.

Lady Gaga lucio un disseny blanc en paraula d'honor de Calvin Klein amb una llarga cua. Emily Blunt també va apostar pel blanc però amb un vestit joia ple de vidres i signat per Prada. Chrissy Teigen també ho va fer però un impressionant disseny que deixava al descobert la seva cama amb una gran tall lateral amb un vestit de Maison Yeya. Poppy Delevingne va optar per un vestit en gasa amb tirants i escot en V d'Oscar de la Renda. Mandy Moore per la seva banda va portar un vestit també en blanc però de lluentons amb obertura lateral a la cintura de Michael Kors Collection. I Raquel Brosnahan va portar el blanc però amb un vestit amb un gran llaç.

Color i brillants



La resta d'actrius van optar pel color, però sobretot amb molta brillantor o fins i tot efectes metal·litzats com va ser el cas de Charlize Theron que va sorprendre amb un disseny asimètric en tela metal·litzada amb efecte degradat de Givenchy. Amy Adams es va decantar per un vestit amb màniga llarga i escot amb botonadura en blau marí de Zac Posen. Claire Foy també va ser de les que es va decantar pels pantalons per un conjunt asimètric que tot i ser negre portava el top brodat de perles, un disseny de Celine.

Lucy Boynton va portar el vestit més romàntic en tons grisos i llaços grocs, amb volants i un gran llaç com a cinturó. Kaley Cuoco també en negre, però amb un vestit de lluentons, amb detalls en plata i escot en V de J. Mendel. Maggie Gyllenhaal va sorprendre amb el daurat amb un disseny més que brillant amb màniga llarga signat per Prada.