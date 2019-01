Per què caduquen els cosmètics?

Obres el necesser de maquillatge i t'adones que tens una ombra d'ulls que t'acompanya des de fa anys, molts anys... El mateix succeeix amb aquella crema facial, tan cara, que intentes que et duri fins a l'infinit i més enllà... Però compte! Els maquillatges, cremes i sèrums també s'espatllen, per això cal tenir en compte la caducitat dels cosmètics, no allargar la seva vida en excés i guardar-ho en condicions...

Davant la pregunta de per què es caduquen els cosmètics, Pedro Catalá, professional de la cosmetologia, doctor en farmàcia i fundador de Twelve Beauty, ens explica que els bacteris i l'oxidació són els responsables.

"Hi ha substàncies molt emprades, com les aigües destil·lades de flors, sucres i mel, que formen un atractiu "brou de cultiu" per al creixement de bacteris –ens explica Catalá–. De fet, l'aigua és un dels ingredients més lligats a la conservació, de manera proporcional. Com més quantitat d'ella hi ha en un cosmètic, més susceptible és aquest a la contaminació per microorganismes".

Pedro Catalá fa esment també dels productes formulats sense aigua, com els elaborats a base d'oli, dels quals diu que tampoc estan fora de perill. "En aquest cas, són els inevitables fenòmens d'oxidació els que escurcen la vida del producte".

Els productes amb un elevat contingut d'alcohol, com els perfums o amb un pH elevat com les cremes depilatòries i els colorants per al cabell, tenen una vida més llarga.

Les presentacions més segures

Si, com hem dit anteriorment, l'oxidació és un dels factors que escurcen la vida d'un cosmètic, és lògic pensar que els productes presentats en *airless, esprai i monodosis són els més segurs.

Existeixen productes airless en tub, en flascó i, fins i tot, en pot. Són presentacions molt còmodes que no deixen en l'envàs ni una gota de producte i que ens ofereixen tota la seguretat pel que fa a la contaminació.

Entre les presentacions menys segures podem destacar els pots de crema, que es poden contaminar fàcilment per l'oxidació i per la manipulació amb els dits. Per això és molt important que, cada vegada que utilitzis un producte d'aquest tipus, prenguis la dosi que necessites amb una espàtula, que hauràs de netejar després de cada ús.

La llei parla sobre la caducitat dels cosmètics

La Unió Europea ha legislat sobre la caducitat dels productes cosmètics. Si la caducitat d'un producte és inferior a 30 mesos, ha d'indicar-se en l'etiqueta. Aquesta és la data en la qual el producte, correctament emmagatzemat, continua complint la seva funció inicial i roman segur. Aquest període ha d'indicar-se amb les paraules "Usar preferentment abans de..." seguit de la indicació de mes i any. Si és necessari, les condicions que han de respectar-se per a garantir-ho també s'han d'especificar en l'etiqueta, com "conservar en un lloc sec o allunyat de fonts d'humitat o calor".

Pedro Catalá recorda que la indicació de la data de durada mínima no és obligatòria per als productes cosmètics que tenen una durada de més de 30 mesos. En aquest cas, apareix en etiqueta el PAO (període després de l'obertura). Aquest indica el període en mesos dins del qual es pot utilitzar el cosmètic obert amb total seguretat. El PAO s'indica en tots els països de la Unió Europea amb el mateix símbol: un flascó obert, present en l'envàs del cosmètic i, si és necessari, en l'embalatge exterior. La durada en mesos del producte obert, escrita en número, és seguida per la lletra "M" en el flascó o en el seu costat.