Gestos (imprescindibles) per tenir un cabell bonic, brillant i sa

El cabell és una part fonamental del nostre look. Sense una cabellera bonica, brillant i sana no hi ha look que aguanti, per això és molt important cuidar el cabell per a treure-li el major rendiment.

Atenció al cuir cabellut

La pell del cuir cabellut és molt més sensible als agents externs com els raigs UVA, el fred i la calor del que molts pensem. A més, amb freqüència se li sotmet a tractaments cosmètics i químics agressius com la rentada amb productes no adequats, la coloració o la descoloració, etc. Una exposició excessiva a aquests factors pot derivar en canvis que afecten el cabell arribant fins i tot a ocasionar la seva pèrdua.

Tria sempre productes de qualitat, que siguin respectuosos amb el teu cuir cabellut. De la mateixa forma que setmanalment hauries d'exfoliar la pell del teu rostre i cos, una vegada al mes hauries de fer-te un píling o oxigenació capil·lar per a eliminar les cèl·lules mortes, l'excés de sèu, caspa o residus de productes. El píling de cuir cabellut neteja la pell del cap en profunditat, afavorint el creixement d'un cabell més fort.

Cura amb les eines de calor

Naturalment a l'hivern no podem sortir al carrer amb el cabell mullat, no obstant això és imprescindible utilitzar adequadament les eines de calor.

Però com no és qüestió d'anar empalmant refredats, recorda que quan utilitzis l'assecador sempre has de dirigir l'aire calent cap a fora, és a dir, no has d'enfocar l'aire cap al cuir cabellut.

Fes-te amiga de les tisores

El secret per a tenir un cabell bonic i amb un perfil sense petits pels trencats és anar retallant les puntes periòdicament. El cabell amb puntes obertes pot obrir-se fins a l'arrel, donant la sensació de que és més fi. Per aquest motiu, quan tallem el nostre cabell recentment el notem més gruixut i fins i tot amb major quantitat. Si no vols tallar el llarg del teu cabell, t'animem a realitzar-te un "tall neteja", perquè aquest tipus de tall elimina el necessari sense tallar més centímetres del degut, mantenint una aparença cuidada.

Cuida bé el teu cabell tenyit

A Espanya ens encanta tenyir-nos el cabell. Unes vegades per a ocultar els cabells blancs, unes altres per a canviar el nostre color de naixement, també per a seguir les tendències del moment... Els motius són molts i molt diferents. Per això també hem de recordar-te que milloraràs el rendiment del color si hidrates bé el teu cabell, però també si, un parell de vegades a la setmana, utilitzes xampús específics per al color que has triat.