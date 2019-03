Ara que s´acosta la primavera, t´expliquem com evitar la caiguda del cabell

Els dies es van allargant i les temperatures van pujant. És un fet: la primavera està molt a la vora. I encara que el canvi d'estació porta una energia vital que ens encanta, també sol implicar una major caiguda del cabell.

Que el cabell caigui és, per a molts i moltes, un autèntic maldecap. No obstant això, a vegades aquesta caiguda és, simplement, una fase més del cicle capil·lar i no hem de passar una mala estona per això. De fet, és normal que cada dia perdem entre 50 i 100 cabells. A més, a la primavera i, sobretot, a la tardor sol produir-se una caiguda lleugerament major, però aquesta no sol durar més de quatre o sis setmanes.

Combat la caiguda estacional

Durant aquesta època, la cosmètica anti-caiguda pot ajudar-te a evitar la caiguda del cabell el màxim possible, ja que activa la microcirculació sanguínia, estimula la regeneració cel·lular i aporta principis actius –vitamines, minerals i oligoelements– que hidraten, flexibilitzen la fibra capil·lar i estimulen el creixement natural.

A més, et serà molt útil seguir una rutina de cura adequada. Et recordem els consells bàsics:

1. Rentar el cabell assíduament, ja que un cuir cabellut net assimilarà millor els tractaments que s'apliquin. Per a evitar el trencament de les fibres capil·lars, seca el cabell suaument amb una tovallola, en lloc de fregar-lo.

2. L'elecció del raspall també és important, per la qual cosa cal evitar raspalls i pintes de mala qualitat. És convenient que el raspallat sigui suau i realitzar petits massatges en la zona per a reactivar la circulació i despertar l'activitat dels fol·licles. Evita els recollits tirants.

3. Usar productes formulats amb ingredients suaus i naturals.

4. La calor que desprenen planxes i assecadors també incideix en la salut del cabell i pot fer que la caiguda sigui més pronunciada, ja que el cabell s'asseca i es torna més feble. El més aconsellable és reduir al màxim el seu ús i, quan no es pugui, recórrer a un protector tèrmic.

5. Una bona dieta té un efecte directe sobre la salut del cabell. No poden faltar els llegums (riques en àcid fòlic i zinc), el salmó (àcids grassos), els kiwis (vitamina C) i les avellanes (biotina).

Et cau el cabell més del normal?

Si notes que la caiguda és més abundant i que, progressivament, va minvant la teva cabellera, és important posar-te ràpid en mans d'especialistes. Ells t'ajudaran a descobrir les causes i a aplicar el tractament adequat. Altres símptomes de la pèrdua de cabell són: àrees amb menys densitat de cabell o calbes al cap i, a l'estiu, que el cuir cabellut es cremi més fàcilment.

En les dones, la majoria de casos són reversibles i solen tenir el seu origen en desequilibris hormonals, problemes d'estrès o depressió, així com deficiències nutricionals. L'edat no comporta en si una caiguda del cabell, però amb els anys el creixement es redueix i la fibra es fa menys gruixuda. En el cas dels homes, la caiguda del cabell té principalment un origen genètic i hormonal. És el que es coneix com a alopècia androgènica. Altres causes poden ser: una malaltia capil·lar, radiació, quimioteràpia, cuir cabellut en mal estat, intoxicació amb vitamina A o deficiència de ferro.

En qualsevol cas, i com et deia, amb el tractament adequat és possible revertir els efectes de la caiguda en la majoria de casos, ja que la ciència no deixa d'avançar en aquest camp. Això sí, recorda actuar al més aviat possible i posar-te en mans d'un bon professional.

Algunes propostes anti-caiguda

