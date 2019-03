Els 10 millors consells per cuidar la pell durant la primavera

Ja està aquí la primavera, l'estació de la llum, les flors i, segons la dita popular, l'estació en la qual la sang s'altera. Això vol dir que és també el moment en el qual la pell ens donarà algun disgust i en la qual els efectes de les al·lèrgies respiratòries també deixen signes evidents en el nostre rostre. Per rebre aquesta bonica estació sense sobresalts, hem preparat per a tu els 10 millors consells per cuidar de la pell a la primavera...

1. El fred és una de les causes que més contribueixen a la sequedat de la pell, per la qual cosa en els primers dies de la primavera els nostres cosmètics han d'anar dirigits a combatre aquesta sequedat; és per això que continuarem emprant, igual que a l'hivern, cremes que portin components "humectants", que atreguin l'aigua dins de la pell, com la glicerina, propilè-glicol, la urea, el lactat sòdic, etc. i amb components d'efecte oclusiu, que serveixen de barrera per a impedir la pèrdua d'aigua epidèrmica, com són la lanolina, silicona i els seus derivats.

2. És molt important la neteja acurada de la pell. Actualment disposem d'aigües micelars que, a part d'aportar una neteja acurada, augmenten la hidratació cutània.

3. No oblidem el contorn d'ulls, ja que és la zona que abans envelleix. El caràcter fi de la seva pell fa que sigui la zona més fràgil de la nostra cara, per la qual cosa hem d'utilitzar productes específics per a aquesta zona que, a més de cuidar-la, evitin la irritació ocular.

4. Tampoc podem oblidar el coll i l'escot que, encara que a l'hivern han estat una mica amagats, aviat els lluirem en l'estiu. Per això les cures facials les estendrem també a aquestes zones, encara que hem d'evitar les cures més agressives, perquè aquí la pell és més fina i delicada que en la cara.

5. En un segon pas, recordarem que les cremes emol·lients i humectants milloraran la hidratació de la pell i per tant el seu aspecte, però no actuen sobre les arrugues fines i és per això que és la millor època de l'any per a utilitzar substàncies que disminueixin aquestes arrugues, fonamentalment retinoides i hidroxiàcids. Podem triar-los en perfumeries i farmàcies, com el retinol i els hidroxiàcids a baixes concentracions o, si volem major efectivitat, posar-nos en mans del dermatòleg qui, segons les nostres necessitats, recomanarà, bé hidroxiàcids a majors concentracions o àcid retinoic, molt eficaç.

6. Comencen els dies de sol i és molt important evitar els efectes nocius d'aquest, per la qual cosa comprovarem que la nostra crema hidratant matutina porti factor de protecció, recordant que per a l'activitat diària és suficient un factor 15 però les activitats esportives a l'aire lliure o les exposicions prolongades al sol requeriran addicionar-li un protector solar amb índex de protecció més elevat.

7. Canvia de maquillatge. Les bases fluides són fabuloses a l'hivern, però a la primavera i estiu tendeixen a afavorir l'aparició de lluentors i resulten poc confortables al llarg del dia, sobretot si sues. El maquillatge mineral en pols representa una bona alternativa, ja que és lleuger, deixa que la pell respiri, no tapa els porus i queda molt natural. A més, il·lumina moltíssim la pell i es re aplica fàcilment amb l'ajuda de la brotxa.

8. Són importants les aportacions vitamíniques pel seu efecte antioxidant, amb vitamines del grup A, B, C i E que, encara que no reverteixin l'envelliment, sí que milloren la seva aparença.

9. Encara som a temps de tractar les taques, però per a això hem d'acudir al dermatòleg qui, segons el tipus, farà un tractament amb làser o amb fórmules i pílings despigmentants. En aquest cas és fonamental que, durant el dia, augmentis el SPF a 50+.

10. És una de les millors èpoques per a fer tractaments de rejoveniment amb pílings, llum polsada o el làser fraccional, amb els quals s'aconsegueixen excel·lents resultats de rejoveniment, permetent continuar amb la nostra activitat diària.