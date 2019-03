Nova estació, nous colors: les 5 tendències en coloració d'aquesta primavera

Una de les millors coses de canviar d'estació és veure totes les novetats que porta la nova temporada. I, sens dubte, els majors canvis arriben quan donem carpetada a l'hivern. Notes aquest pessigolleig pel cos, aquesta dosi extra d'atreviment que et demana un canvi? Rendeix-te als encants de la primavera i aposta per un canvi de look, amb les noves tendències en coloració.

1. Living Coral



Ja t'hem parlat del Living Coral, el color triat per l'Instituto Pantone per a aquest 2019. Com explica Lorena Martínez, estilista capil·lar de Divinité Salón, es tracta "d'un color préssec que, amb els seus centellejos, il·lumina tot el rostre, sobretot si es llueix amb un sub-to daurat. El Living Coral és una versió més sofisticada que el cabell rosat suau que vam veure l'any passat". Aquest color funciona millor amb els tons de pell neutres o càlids, encara que es pot adaptar, agregant més rosa per a refredar-ho o més ataronjat per a aconseguir un toc més càlid.

2. Inky Black



El negre es porta més negre que mai. Negre tinta, com el de la icònica Cher. Com ens explica Lorena Martínez, "l'adaptació d'aquest nou negre capil·lar es torna més ric i profund que mai, amb tocs blavosos. Aquest truc fa que el cabell emeti una lluentor reflectora natural, com el cristall". Aquesta tonalitat funciona especialment bé amb els tons de pell oliva. Si no és el teu cas, però et ve de gust provar, sempre pots usar el truc de l'autobronzejador o els pols bronzejadors.

3. Xocolata Brown



Les brunes estan de moda i Emilia Clarke o Charlize Theron en els Oscars 2019 són la millor prova d'això. El to marró xocolata es presenta com l'opció més cool de la temporada, ja que aporta elegància i personalitat, sense ser tan arriscat com l'Inky Black. A més, "es pot adaptar a l'estil de cada persona, agregant reflexos més daurats o clars per a aportar volum, cos i moviment", afirma Lorena Martínez. És un color perfecte per a qualsevol edat i estil.

4. Creamy Blonde



El ros del 2019 és menys groc i més crema o beix. Així, es busca un efecte molt més càlid i natural, amb menys contrast amb el color de base i que permeti espaiar les visites al saló. Com apunta Cristina Cali, estilista de Studio C, "pot aconseguir-se amb un balayage fet a mà alçada, amb un efecte natural molt més dinàmic i sempre finalitzant amb un matís càlid per a aconseguir un extra de lluentor. Una altra tècnica, en cabells molt danyats o descolorits, seria realitzar un ombré, amb un bany de color que unifiqui el to i aporti major profunditat".

5. Bronde Hazelnut



Un color a mig camí entre el daurat i el marró avellana, que aporta gran lluminositat al rostre. És perfecte per a les brunes que volen aclarir la seva cabellera sense arribar a passar-se al ros. I és que enrere van quedar les cabelleres fosques que presentaven tons únics i sense matisos. El Bronde Hazelnut és el color estrella de la temporada en el saló Anara by Ana Lérida. "Hi ha moltes tècniques per a obtenir-ho, depenent del to del cabell i el resultat que es desitgi. La més habitual és el balayage, fent reflexos molt suaus en tonalitats mel, amb èmfasi en les puntes i buscant un resultat molt natural", ens expliquen.