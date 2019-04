Les camperes trepitgen fort: tres idees per portar-les amb estil

Una de les grans tendències d'aquesta primavera són les botes 'cow boy' o camperes. Gairebé totes les marques han inclòs en les seves ultimes col·leccions botes d'aquest estil i les 'bloggers' de moda no deixen de lluir-les pràcticament cada dia.



La raó, senzilla, conjunten amb gairebé tot el que ja tens a l'armari i són perfectes per a l'entretemps, quan pot ser que al dia surtis de casa amb paraigües i jaqueta i tornis en màniga curta i mort de calor. Si ja has incorporat unes al teu sabater o estàs pensant en fer-ho, anota les següents claus per lluir-les amb estil:



- Llueix-les amb bàsics: Aconseguiràs un toc molt especial combinant-les amb els teu 'jeans' texans o negres i samarretes o bruses blanques o vaqueres.





- Amb un '' en blanc o negre- Ambllargs o curts encara que siguin estampats