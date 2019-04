Vesteix les teves ungles de color

Les amants de la bellesa, la moda i les tendències sabem que les ungles SÍ QUE són importants. Un look no està complet sense un color adequat a les mans. De fet, en moltes ocasions, és l'opció més fàcil i ràpida per a afegir al nostre estilisme un toc de moda sense haver de posar potes enlaire el nostre armari. La manicura de primavera és fresca, original i atrevida, si així és com vols viure aquesta nova estació. O també pot ser natural i sofisticada. Nosaltres et proporcionem les propostes i TU ets la que decideixes.

Els colors que més es porten

- Living Coral: ser nomenat el Color Pantone de l'any li col·loca directament en totes les llistes de tendències. Encara que no fa falta que et cenyeixis estrictament al to 16-1546. Encertaràs amb tota classes de taronges, corals i vermellosos, especialment a mesura que et vagis bronzejant.

- Baby Blue: entre els tons pastel, trepitja fort aquest blau pàl·lid empolsat que tant adorava la mateixa Grace Kelly. Atrevit però elegant, romàntic però decidit. Una opció amb molta personalitat a la qual probablement no podràs resistir-te. Tonalitats roses, liles i violetes amb aquest mateix acabat també són més que benvingudes.

- Nous nude: encara que vulguis lluir una manicura més discreta, també tindràs on triar. Els tons apagats préssec, coral, caramel i cafè s'han vist molt en les passarel·les de moda. A més, queden bé amb tots els tons de pell i amb qualsevol estilisme. És impossible equivocar-se!

- Tons fluor: són un clàssic en aquesta època de l'any, ja que aporten energia i bones vibracions. Els grocs i els verds llima són una aposta segura, encara que no faltaran altres tonalitats habituals com els blaus i els roses.

Si t'atreveixes a arriscar més

Ja se sap que el món de les tendències no coneix limitis. I si parlem de manicura, aquestes van més enllà dels colors. Pren nota de les idees més originals per a la teva manicura de primavera.

- Dissenys gràfics: el nail art o les manicures creatives són cada vegada més habituals. Si t'atreveixes, pots provar amb un estampat floral, perfecte per a aquesta temporada. Però si el que cerques és una mica més discret, combina una tonalitat nude amb algun detall senzill.

- Manicures en dues tonalitats: l'evolució de la manicura francesa, usant dues tonalitats (similars o que contrastin). El nivell d'atreviment el tries tu. També la ratlla varia en funció de l'acabat que cerques. Pot ser més fina o més ampla, o fins i tot cenyir-se només al contorn de l'ungla. Aquesta tendència s'està veient molt en les passarel·les i entre les celebrities, perquè és súper versàtil i divertida.

- Animal print: dins del disseny d'ungles, està destacant l'estampat d'animal. En concret, les "cow nails" (ungles de vaca) que ha lluït la cantant Ariadna Grande en el seu Instagram. Això sí, res de fer nyaps a casa. El millor és que vagis a un professional!

- L'última tendència de la qual et parlarem és una molt curiosa i s'ha vist en les passarel·les. El seu èxit al carrer està encara per comprovar. Es tracta de les manicures imperfectes, en les quals –com el seu nom indica– el color no s'aplica de forma uniforme. El bo és que no hauràs de preocupar-te de retocar-les tan sovint!

Extres per a la teva manicura de primavera

Llapis de tractament diari, de CND. La signatura ha canviat el format de dos dels seus productes estrella de cura d'ungles, que ara són llapis de fàcil i còmoda aplicació. Solar Oil nodreix les ungles, tant si estan esmaltades com si no, gràcies a l'oli d'ametlles, l'oli de jojoba i la vitamina E hidratant. Per part seva, Rescue RXx conté queratina, que repara i protegeix la placa de les ungles. Preu de l'estoig: 27,90 € (encara que també es venen per separat).

Ethos Kiwi Scrub, de Bio Sculpture. Un exfoliant especial amb aroma a kiwi que ajuda a eliminar les cèl·lules mortes de l'ungla. Conté pols de llavors de fruita de la passió, vitamines C i E, extracte d'arrel de ginseg, oli de gira-sol i ametlla dolça. Usa-ho per a preparar les ungles i revitalitzar les cutícules després d'eliminar l'esmalt o retirar el gel. A més, el kiwi té propietats antioxidants i nutritives.