La moda fa eclosió a Eivissa

La moda va fer eclosió dijous a Eivissa amb motiu de la Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza, que va reunir els millors disse-nyadors espanyols del moment, que van presentar les seves col·leccions creuer (resort) per a la pròxima temporada.

Les peces eclèctiques d'Alvarno van impressionar el públic de la Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza, que aquest any se celebrava per primera vegada al club de l'hotel Ushuaïa. Passaven 10 minuts de les 10 de la nit quan va sortir a l'escenari la seva primera model: lluïa una jaqueta amb estampat militar i amb aplicacions metàl·liques, que destacava sobre els leggings negres, senzills. Si el verd camuflatge va ser el color triat per a les seves jaquetes, tant toreres com gavardines, per als vestits asimètrics van apostar per tons vius com el vermell i el blau marí. Tampoc van faltar el blanc i el negre, que tornaran a ser tendència la pròxima temporada. En la llibertat estètica d'Alvarno també va tenir cabuda l'elegància i la sobrietat, amb els vestits amb transparències i puntes.

La col·lecció més sorprenent de la passarel·la va ser la del dissenyador convidat d'enguany, David Laport, dels Països Baixos. En aquesta penúltima desfilada les peces amb tuls, superposicions, arrufats i volums impossibles van captivar el públic, sobretot les instagramers més atrevides. Cadascuna de les 20 peces que va exhibir Laport és una obra d'art. Entre els omnipresents blanc i negre, el dissenyador també va donar protagonisme al groc mostassa i al fúcsia. Tampoc van faltar en les seves teles lluentons ni plomes.

En l'equador de la passarel·la el públic va gaudir d'un dels dissenyadors més aclamats: Juanjo Oliva. El seu respecte pel medi ambient, que cristal·litza en les peces elaborades amb teles a partir d'ampolles de plàstic reciclades, i la seva passió per l'illa, que demostra amb teles blanques i els detalls de marroquineria que evoquen a l'Eivissa hippy, van impregnar les peces que va mostrar per a la pròxima temporada.

Si Laport va destacar per la seva originalitat, Roberto Diz ho va fer per les seves creacions avantguardistes, on van ressaltar els detalls fluor en unes peces que oscil·laven entre l'urbà i el sofisticat.

Cap a les 7 de la tarda van desfilar sobre la imponent passarel·la les models que van exhibir la col·lecció de 2nd Skin and Co., l'altre duo de la Mercedes Benz Fashion Week Ibiza. Juan Carlos Fernández i Antonio Burillo van proposar una col·lecció molt elegant: vestits i pantalons de vestit verd maragda i grocs, estampats florals i de ratlles, així com camises vaporoses.

L'encarregat d'inaugurar la desfilada va ser Andrés Sardá amb la seva col·lecció de bany: looks mariners, vestits de bany, triquinis i biquinis de color negre combinats amb tuls, serrells i cristalls de Swarovski van enlluernar les instagramers i models, entre les quals hi havia Almudena Fernández, «Madame de rosa» i Adriana Abenia.