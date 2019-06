La 24a passarel·la 080 Barcelona Fashion, marcada per la moda sostenible

La moda sostenible marcarà la 24a edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà al Recinte Modernista de Sant Pau i al nou port Marina Vela del 25 al 28 de juny. El certamen de moda impulsat per la Generalitat inclou propostes que són 360 graus sostenibles, i que compten amb un fort component de compromís social, de km0 i de proximitat. Per la passarel·la, hi tornaran a desfilar dissenyadors catalans ja clàssics com Antonio Miro, Custo Barcelona, Lebor Gabala, Lola Casademunt, Naulover, Teoh & Lea i Txell Miras. També comptaran amb tres firmes internacionals conegudes per dur a terme moda "ètica i sostenible": Nicholas K, Nous Étudions, i Marrakshi Life. En l'últim dia, el 080 es traslladarà a la façana marítima per presentar les col·leccions de bany.

La cap d'Àrea de Moda de la Generalitat i directora del 080, Marta Coca, ha apuntat en la presentació del certamen que han centrat esforços en "l'acceleració dels vectors de tecnologia i sostenibilitat". "Des del 080 hem emfasitzat aquesta aposta pel fash-tech i per la sostenibilitat perquè és el que estan fent les marques. El 080 és un reflex de les tendències", ha explicat.

Un exemple d'aquesta aposta és la tria dels dissenyadors internacionals. La firma novaiorquesa Nicholas K, es defineix per dissenys que utilitzen tèxtils sostenibles, apliquen pràctiques ètiques i promouen la transparència en la cadena de subministrament. Per la seva banda, Nous Étudions és la marca vegana de la dissenyadora argentina Romina Cardillo, que col·labora amb Nike i que destaca per l'ús de descarts de teixit com a principal matèria primera de les seves creacions.

Al seu torn, Marrakshi Life és la firma del fotògraf de moda novaiorquès, Randall Bachner, una marca que es troba actualment en l'avantguarda de la moda andrògina i unisex, i al capdavant en pràctiques de moda lentes i sostenibles.

La presència internacional completa el calendari de dissenyadors i marques que desfilaran a la pròxima edició de la passarel·la, on hi participaran també Agnés Sunyer, All Sisters, Aubergin, Brain&Beast, Como pez en el agua, Escorpion Studio Barcelona, Eñaut, Guillermina Baeza, Killing Weekend, Krizia Robustella, Laura Vecino, Mans Concept Menswear, Menchén Tomás, Narbon, Oscarleon i Sonia Carrasco.

Pel que fa a la comercialització, els dies 25 i 26 de juny tindrà lloc una nova edició del Showroom, l'espai professional d'exposició sota el paraigua del Clúster Català de la Moda (MODACC). En la 8a edició, comptarà amb una vintena de marques catalanes de moda i complements com Escorpion, Teoh & Lea, i Maite by Lola Casademunt, que també desfilen en passarel·la i d'altres com Anna de Manel, Bolsillo, Designers Society, Guitare, Indianes, Magan, Nou Moscada, Sita Murt, i Yerse.

D'altra banda, la sostenibilitat i l'economia circular també tindran un paper rellevant en el programa d'activitats paral·leles, amb iniciatives com el projecte 'B-searcular', una taula rodona sobre moda sostenible. A més, també s'organitzarà el Texmeeting, un fòrum amb més de 150 professionals organitzat per la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor), que analitzarà la creixent importància de la sostenibilitat a escala global.

La tecnologia aplicada a la moda també tindrà cabuda a l'espai més participatiu i obert del certamen, l'Open Area 080, que en aquesta edició aposta per continguts experiencials i sensorials.

Una edició més, la passarel·la barcelonina lliurarà un guardó que premia el disseny emergent i un altre per a la millor col·lecció. Un jurat professional escollirà els guanyadors d'ambdues categories d'acord amb els criteris de disseny i creativitat, qualitat i potencial comercial de la col·lecció.