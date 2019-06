Les pameles extravagants tornen a ser les protagonistes a les carreres d'Ascot

Arriba l'estiu i, amb ell, les famoses curses hípiques d'Ascot, on la noblesa britànica es reuneix amb l'elit de la societat anglesa per gaudir durant cinc dies de les carreres més prestigioses del país. Més de 300.000 assistents es reuneixen a l'hipòdrom de Berkshire per lluir les seves millors gales i formar part d'una competició que va crear la Reina Anna d'Anglaterra el 1711 per donar la benvinguda als dies de calor.

I si per alguna cosa destaca aquest esdeveniment no és per l'assistència de la família reial o per les carreres en si, sinó per les espectaculars pameles i tocats que llueixen les convidades. Combinacions de colors cridaners, plomes, puntes, pedreria, volants ... Totes les mescles de materials, formes i colors imaginables es poden veure durant els cinc dies de carreres.

Aquest any, la Reina Isabel II, acompanyada pels Ducs de Cambridge, els Reis d'Holanda, el Príncep Carles i Camil·la de Cornualla, han arribat en carrossa fins a l'hipòdrom, on ha inaugurat l'esdeveniment. Una dada curiosa és que cada temporada, la Reina tria una selecció de cavalls de les seves pròpies quadres per participar a les carreres.

I, si parlem de curiositats, hem d'esmentar la llarga llista de normes de protocol a seguir per tots els assistents a l'esdeveniment. Les dones han d'evitar els escots pronunciats o asimètrics i estan obligades a portar tirants de més de 2.5 centímetres; a més, el llarg de les faldilles i els vestits ha d'estar per sota del genoll. D'altra banda, si s'opta per un vestit de dues peces aquest ha de ser d'un sol color i material. En canvi, no hi ha cap restricció per als tocats o pameles que han de portar, obligatòriament, les convidades. En el cas dels homes, han d'acudir a la cita amb vestit, respectant el monocolor i l'ús de la corbata, les sabates de vestir i un barret a joc.

Només als convidats que estiguin a peu de pista o pels voltants del recinte se'ls permet portar roba d'acord al clima i evitar els talons en el cas de les dones, perquè no se'ls clavin a la gespa. Com a norma general, estan prohibits els pantalons texans, la roba d'esport, les minifaldilles, les peces amb marques promocionals impreses en elles i els vestits que es considerin poc decorosos.