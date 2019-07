Gucci al descobert

Gucci ha decidit reviure els seus orígens i repassar la seva evolució. La casa florentina, una de les grans de la moda mundial, actualment propietat del grup Kering, ensenya una nova exposició en el museu Galeria Gucci Garden, situat al Palazzo della Mercanzia, a la ciutat italiana de Florència.

L'exhibició comença als jardins Boboli, perquè els clients puguin veure com evoluciona el projecte de reestructuració impulsat per la companyia. La mostra inclou obres de l'artista japonès Yuko Higuchi, així com creacions realitzades per Tom Ford durant la seva etapa a la marca. Tampoc falta una col·lecció de les maletes i bosses més característiques de Gucci des dels anys cinquanta fins avui; algunes, peces de col·leccionista, com la bossa Jackie. En una altra sala s'explora l'«atmosfera metafísica» del grup amb peces de diverses col·leccions d'Alessandro Michele, a més d'altres directors creatius de la companyia, o el vestuari que ha portat Elton John en alguns dels seus concerts. Des que el gener del 2015 Alessandro Michele va assumir la direcció creativa de Gucci, la marca viu una autèntica revolució, per a alguns fins i tot excessiva.

El Palazzo della Mercanzia s'ha convertit en el centre d'operacions on el director creatiu viatja a l'arxiu històric de la firma i on el visitant pot gaudir d'una experiència única per a tots els sentits.

Des del 2011, Gucci disposa d'un museu propi reconvertit ara en el Gucci Garden, un nom triat pel seu significat metafòric. Entre la Piazza della Signoria, on es troba la Galeria Uffici, i la Piazza di San Firenze, la marca ha creat un espai viu, col·laboratiu i creatiu a partir del qual expressa la seva filosofia i la seva evolució de l'estètica. Gucci no es limita a mostrar una col·lecció permanent de peces històriques.

El palau exhibeix roba i complements, però també cdisposa d'instal·lacions de vídeo, obres d'art i objectes organitzats per temàtiques. Tot això està distribuït en dues plantes decorades i pintades per a l'ocasió per artistes amics i col·laboradors de la signatura, com l'espanyola Coco Capità, Jayde Fish i Trevor Andrew.