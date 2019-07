Mango fitxa Lenadra Medine per llançar una nova col·lecció de roba

La influencer i blocaire de moda nord-americana Leandra Medine, més coneguda per ser la creadora de la famosa web humorístiques sobre moda The Man Repeller, ha tancat un acord amb Mango per dissenyar una nova col·lecció de roba per a la firma catalana.

L'escriptora, una de les persones més influents en el món de la moda segons Forbes, dissenyarà una col·lecció exclusiva de tardor-hivern que sortirà a la venda el proper mes d'octubre a tot el món. Aquesta no serà la primera vegada que Medine puja al carro del disseny de moda; ja ha col·laborat en la creació de col·leccions exclusives de roba, sabates i accessoris amb dissenyadors com Del Toro, Superga, Gryphon, Michael Kors o Pjk, sent el seu llançament tot un èxit a nivell mundial.

Aquest projecte amb Leandra Medina dóna continuïtat a l'estela de dissenys desenvolupats en conjunt amb altres marques, artistes i col·laboradors de Mango. Properament, la marca desvetllarà nous detalls sobre la futura col·laboració amb Medine.