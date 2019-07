Rebaixes amb sorpresa

Les rebaixes ja fa dies que han començat i qui més i qui menys busca i rebusca entre els penja-robes per trobar la ganga somiada. Algunes botigues fa més de quinze dies que ofereixen descomptes.

Des que el 2012 el Govern va liberalitzar les campanyes de rebaixes (abans restringides a gener i juliol), cada comerç opta per les dates que més li convenen. Marques com Women'Secret, Mango, H&M i Sfera van avançar els seus descomptes, mentre que altres, com Zara, ho van fer un dia abans a la web que a la botiga física.

Entre les rebaixes on-line més esperades destaquen les de Asos, que van començar el 20 de juny, encara que durant tot l'any la plataforma ofereix atractives promocions. Per part seva, Zalando va iniciar les rebaixes en el mateixa dia. Entre els comerços electrònics de luxe, com Net-a-Porter i My Theresa, també van començar les rebaixes en articles seleccionats de primeres marques. És el moment d'adquirir bàsics de temporada estival, com un vestit blanc similar al de la duquessa de Cambridge. Es tracta d'un disseny de la creadora brasilera Barbara Casola, de màniga llarga, espatlles al descobert i un joc de fines línies, de cos molt cenyit i faldilla amb volum.

Una altra de les tendències són els estampats de flors, que aquest any combinen a la perfecció amb vestits llargs d'aires molt femenins. Aquest tipus de vestits queden molt bé amb calçat pla, una jaqueta de punt i una senalla. Les faldilles, bruses i vestits de ras recobren una nova vida.

Per a la nit guanya punts el vestit tipus blazer que tan bé llueixen Alexa Chung i Meghan Markle. És perfecte quan es vol donar un toc de sofisticació al look. Els brodats i mànigues farol faran les delícies de les més romàntiques aquesta temporada.

La roba de bany tampoc pot faltar en les compres de rebaixes. És el moment d'adquirir el vestit de bany somiat o aquell vestit llarg de cotó per anar a la platja impecable. També val la pena comprar complements com sabatilles d'esport, xancletes i tovalloles.