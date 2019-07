Una organització de publicistes sense ànim de lucre està traient del carrer a africans sense papers que es dediquen al top manta i que aconsegueix presentar com a atractius models. Per als publicistes, va ser tan senzill com mirar-los d'una altra manera i descobrir el seu potencial. Senegalesos amb fam, gambians perseguits. De la patera al 'top manta', del 'top manta', a ser 'top models'. Set són els pioners. Ara, només esperen que algú es fixi en ells i els doni una oportunitat.