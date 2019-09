Quins tons són tendència aquesta tardor?

Costa creure-ho, però sí, l'estiu ja gairebé s'ha acabat i tenim la tardor molt a la vora, amb els seus dies frescos, més curts, i el retorn a les rutines i les agendes atapeïdes; la veritat és que provoca una mica de desànim. Però la màgia dels colors segur que ens anima, si afegim al nostre armari un toc dels fabulosos tons que ara són tendència, ja que aquesta pròxima temporada sens dubte serà una altra història. Anima't amb una sessió de cromoteràpia en moda!

El morat, en totes les seves tonalitats, ha estat el color estrella de les passarel·les tardor-hivern 2019. Ho hem vist a Nova York, amb els seus tons liles en les botes, sabates i conjunts lliures de crueltat de Nanushka, en un abric de pell de conill sintètica color lavanda superluxós de Tom Ford, o en la col·lecció de Cush-nie que va estar banyada d'un lila molt elegant.

Els taronges intensos, com hem pogut veure a París sota el guiatge d'Schiaparelli o de Christian Cowan a Nova York, causaran sensació; igual que els tons rosa fúcsia de Prabal Gurung i Molly Goddard. Fins i tot es poden portar junts, com ho ha fet Sies Marjan; i mentre París es delectava amb els seus roses intensos, el blau pastel va desfilar per les passarel·les amb Jacquemus, Lanvin i Cedric Charlier a la capital francesa, marcant tendència. I cal no oblidar els tons verd festuc, que gràcies a Jil Sander a Milan o a Sally La Pointe i a Marc Jacobs a Nova York s'han posat tan de moda.

És impossible equivocar-te si apostes pels tons vius en xocolata, avellana i camell, especialment per a les peces de vestir exteriors. Només cal fixar-se en les col·leccions de Simone Rocha i Rejina Pyo de la Setmana de la Moda de Londres, o en la trenca de cuir sintètic marró de Jonathan Cohen de la Setmana de la Moda de Nova York.



Atrevits

Així que, quan et posis a harmonitzar els colors del teu armari per a la pròxima temporada, tingues en compte que els tons intensos i atrevits són un èxit assegurat; l'encertaràs amb el morat i un color monocromàtic pur, ja que és una tendència simple però cridanera, com hem pogut veure amb Jacquemus i Max Mara.