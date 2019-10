El complement per als cabells que no pot faltar aquesta temporada.

Les diademes són el complement per als cabells que no pot faltar aquesta temporada. Sobretot es porten embuatades, com la de Shein que apareix a la imatge i costa dos euros. Les diademes són una opció perfecta, tant per portar-les amb la típica cabellera llisa partida amb ratlla al centre, com amb recollits baixos una mica desestructurats i fins i tot subjectes amb pinça, al més pur estil dels anys vuitanta.