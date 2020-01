Molly Bracken es vesteix d'hivern

Quadres, puntes, vellut, estampat floral, cuir, brillants... la nova col·lecció tardor-hivern de Molly Bracken té de tot. Des d'un vestit perfecte per a una festa nocturna o un sopar de cap d'any fins a un jersei suau per a aquests dies freds de pel·li, manta i sofà. La marca va celebrar l'arribada de l'hivern amb el llançament d'aquesta nova col·lecció a la terrassa Casa Suècia, al centre de Madrid, que va tenir la presència de famoses influencers com Mery Turiel, Ana Pizarro, Convidada Perfecta i Carola Baleztena.