Les 'sneakers' trepitgen fort

Amb l'arribada de l'hivern els estilismes es tenyeixen de gris i negre, i opten per les peces més càlides i cosmopolites. Però això no significa que hàgim d'abandonar les aclamades sneakers, i és que les sabates més còmodes i casual han arribat per quedar-se. Fendi ha reinventat la sneaker en la seva versió més avantguardista, celebrant la cultura millennial sense límits amb la col·lecció Fluid. I si el que busquem és la combinació perfecta entre comoditat i disseny, FitFlot es converteixen un bon aliat. Premiata ha reinventat les clàssiques Air Force en la seva versió més galàctica amb una edició limitada de la seva col·lecció Sizey. I,com no podia ser d'una altra manera, Selena Gómez també ha caigut rendida a les sabatilles, concretament al model Cali Sport de Puma.