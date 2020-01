Bershka s'inspira en National Geographic

Bershka, després de recórrer al catàleg de grans grups de rock o de títols de pel·lícula de Pedro Almodóvar, sorprèn amb la seva nova col·lecció feta en col·laboració amb National Geographic. Les peces de la botiga del grup Inditex estan fabricades amb materials sostenibles i inspirada en les meravelles de la naturalesa. Cada peça té imatges fotogràfiques de la revista National Geographic i s'han fabricat a partir de polièster reciclat o cotó de cultiu ecològic. També hi ha complements com ara motxilles i ronyoneres que hi fan joc amb plomes i dessuadores.