La història de Harry Winston, el fundador d'una de les firmes de joieria més valorades en el món, està plena de felices coincidències. Winston, fill d'un petit joier nord-americà, va triar un dia una polsosa maragda de dos quirats d'una safata de ferralla en una casa d'empenyorament local i va arribar a convertir-se en un dels noms més importants en la història de la joieria del segle XX.

Anomenat com «El rei dels diamants», tenia un ull excepcional per triar pedres estranyes i convertir-les en dissenys especials que van arribar a convertir-se en alguns dels diamants més buscats del món.

Ara, la casa Winston li ret homenatge amb una col·lecció d'alta joieria inspirada en el Nova York del fundador. Les peces tenen com a punt de referència llocs icònics de la ciutat i els edificis en els quals Winston va viure i va treballar.

Dins de «The New York Collection» hi ha diverses línies, des de les joies que imiten les finestres de Brownstones (l'edifici on va créixer Winston), fins al sorprenent pis de marbre de marqueteria del seu establiment insígnia en la Cinquena Avinguda.

El malbaratament de color i de pedres elegants es concentra en la línia anomenada «Llums de la ciutat», amb collarets de diamants i arracades llargues.

També hi ha un espectacular collaret de maragdes inspirat en l'arquitectura neogòtica de la catedral de Sant Patrici, que Winston veia des de l'oficina. Una altra estrella de la col·lecció és el collaret Diamond 718 Chandelier; una peça basada en el canelobre que il·lumina el passadís del taller de Winston. Les joies, d'inspiració clàssica, amb tocs molt actuals, serveixen d'inspiració a joiers de tot el planeta.