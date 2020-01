Calçat de forma atemporal

Nomasei és una col·lecció de sabates assequible i de mentalitat sostenible amb un enfocament en accessoris de qualitat de luxe. La firma, llançada aquest any per Paule Tenaillon i Marine Braquet, inclou botes, sandàlies, mules i mocassins en colors neutres i terrosos com el bronze, negre, bordeus, verd caça i taronja. També venen una petita col·lecció de collarets amb una mà que representa el significat que hi ha darrere del nom. Nomasei és una expressió col·loquial italiana per a «sis mans», que simbolitza les quatre dels dos cofundadors més les de dos més per representar els seus col·laboradors. Tot es fa en una fàbrica de propietat familiar a Montopoli, Itàlia. Els preus oscil·len entre 100 i 500 euros.