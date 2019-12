El càrdigan és una peça senzilla i elegant que passa per mals i bons moments, segons els dictats de la moda, però mai desapareix del panorama. Si hi ha una peça que encarna la manera de vestir d'una lady aquesta és la jaqueta de punt amb coll a la caixa, botonada i de colors pastel. El de la imatge és de la marca Leorosa i és de pura llana de caixmir. Ara, el preu supera els 300 euros, però hi ha versions més assequibles.