La veterana botiga de moda de Manresa que porta treballant des de fa més de 50 anys, estrena un nou vídeo amb algunes idees per regalar aquestes festes. Des de vestits d'home per a les més selectes ocasions fins a roba amb un look més casual per al dia a dia, i no oblidar també, els vestits per a dona per cap d'any. El vídeo ha estat rodat al Teatre Kursaal, en concret al restaurant del recinte artístic, on es poden veure dos models que ja són una cara coneguda pel comerç del carrer Urgell.