Itziar Serrano fa un salt qualitatiu amb el trasllat a un elegant local de l'eix comercial de Manresa

La perruqueria és un art. Els estilistes creen petites obres efímeres a partir dels cabells i de la imatge de les persones. Itziar Serrano es defineix com a «perruquera d'autoria», l'apassiona la seva feina i innovar i millorar constantment per donar resposta a les necessitats del client. Ara fa un salt qualitatiu amb el trasllat de la perruqueria al centre de Manresa. De l'avinguda de les Bases al carrer Sant Joan Baptista de La Salle, en un primer pis amb vistes al carrer Guimerà, amb molta llum, espais amplis i disseny modern. S'hi respira tranquil·litat i benestar.

Vocació per la perruqueria

«Tinc vocació per la perruqueria. M'agrada molt la meva feina i em sento una privilegiada de poder assessorar la clientela per potenciar la seva imatge personal». Itziar Serrano ho té clar. I, de fet, és evident la seva passió per la perruqueria: tallar cabells, aplicar el color i la tècnica més idònia, recomanar tractaments per cuidar els cabells i fer pentinats que afavoreixin. Els resultats són excel·lents.

L'experiència de gairebé 20 anys en el sector, els productes professionals Kérastase, els aparells de gamma alta i la formació constant de l'Itziar i el seu equip són una garantia per aportar sempre les millors propostes a cada persona. I ara, en un nou local que revoluciona el concepte de perruqueria amb la incorporació d'un espai de moda. «Tenim una petita botiga de roba de dona per donar un servei integral. En col·laboració amb l'establiment Lola Martí, venem peces de les marques Who i Nü Denmark, d'estil casual amb dissenys originals i còmodes». L'acceptació ha estat molt bona. És un valor afegit del nou saló, que aposta per oferir «servei de qualitat».

Ser al rovell de l'ou comercial de Manresa és un punt fort per a Itziar Serrano: «A les Bases hi hem estat molt bé durant 14 anys però no hi acabàvem d'encaixar perquè és una zona més d'oci». A més, afegeix: «Ara som en un lloc cèntric, de més fàcil accés per als que van a peu. I als que es desplacen amb cotxe els facilitem tiquets de descompte per al pàrquing».

Moda per completar el 'look'

Perruqueria-boutique. Itziar Serrano aposta per un nou concepte de saló de bellesa a Manresa: un espai de moda integral on les clientes poden anar a la perruqueria i, al mateix local, comprar-se roba. Són peces de la botiga Lola Martí (a Berga i a Vic).

Horaris i localització