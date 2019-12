Les mànigues bollades han arribat per quedar-se. Des de fa uns mesos, les botigues i aparadors s'omplen de peces on les espatlles adquireixen un protagonisme especial. Looks senzills però sofisticats que les influencers ja han començat a ensenyar-nos als seus perfils d'Instagram. Així, a Zara descobrim diversos jerseis i càrdigans de punt on les mànigues bollades són les reines. També pots apostar per uns pantalons negres, si vols donar-li un toc més arreglat.