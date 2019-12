Vestir-se en gran

A diferència de la resta d'esdeveniments que se celebren en aquesta època de l'any, la festa de Cap d'Any és el moment per brillar de debò. Sense les restriccions de l'etiqueta típica de la feina o els clàssics prejudicis de la família, per Cap d'Any pots expressar lliurement el teu estil únic i llançar-te al màxim amb tot el glamur si és que això és el que t'agrada.

I, encara que en realitat no hi ha cap regla, sí que hi ha algunes tendències en moda de tardor- hivern a seguir si vols assegurar-te que el teu look és du jour. Per sort, aquestes tendències no t'exigeixen que compris peces noves, es poden aplicar a roba vintage i a tresors amagats de segona mà, per assegurar-te que vas vestida de manera sostenible i estilosa en el teu primer pas en la nova dècada.

L'única regla a la qual m'apunto en aquest any nou és «o vas en gran o te'n vas a casa». Així que, a l'hora de triar un vestit, com més glamurós i extravagant, millor. Pensa en lluentons o diamanté; i per a les amants dels pantalons no hi ha res millor que uns de lluentons acampanats, fixa't en els de Paul and Joe i Naem Khan. I per a les noies que vagin amb vestit, els de Dsquared2 superminicurts seran el centre de totes les mirades (els de Halpern Studio també són fabulosos). Però, si prefereixes una cosa més majestuosa, dona un cop d'ull als vestits de Simone Rocha, i també, si hi vols afegir una espurna de lluentor a un vestit llarg o a un abric, tens els vestits de Tadoshi Shoji o l'abric d'Andrew Gn, que és pura fantasia!

Els teixits com el vellut o la seda irradien un razzmatazz nadalenc, i què és millor que un enginyós vestit slip, que aquesta temporada tardor-hivern 2019 es porta damunt d'uns pantalons, com els que hem vist de Jonathan Simkhai o sobre mitges negres opaques com les de Sies Marjan. Un dels meus nous descobriments d'aquesta temporada han estat els vestits d'Anya Fleet, els seus slips són tan bonics que per si mateixos són el paradís.



Espatlles 'puffy'

Si ets una mestra de cerimònies en tota regla, i l'ànima de la festa, no hi ha cap millor de començar l'any que la tendència d'aquesta temporada per a les espatlles puffy i les mànigues sobredimensionades com les que ens ofereixen Christopher Kane, Isabel Marant i Alexander Mcqueen, o els llaços gegantescs de Fendi i Erdem per adornar el teu vestit per davant. Les granotes sempre són una bona opció per a Cap d'Any, especialment si vols una alternativa en tendència al típic vestit de festa. Quant a les sabates, mentre siguin de taló i brillin o portin joies, seran fantàstiques, i si vols estar més còmoda, posa-te'n de talons amples o de plataforma.